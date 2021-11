Správa Pentagónu o jadrovom arzenáli je podľa Číny plná predsudkov

Peking 4. novembra (TASR) - Peking vo štvrtok kritizoval správu amerického rezortu obrany o rozširovaní čínskeho jadrového arzenálu a nazval ju "plnou predsudkov". Čína v reakcii na výročnú správu Pentagónu vyhlásila, že Washington "preháňa". Informovala o tom agentúra AFP.



Americké ministerstvo obrany vydalo v stredu výročnú hodnotiacu správu, v ktorej napísalo, že Čína rozširuje svoj jadrový arzenál oveľa rýchlejšie, než sa očakávalo. Peking by údajne mohol mať do roku 2027 až 700 jadrových hlavíc. Do roku 2030 by tento typ arzenálu mohol prekročiť hranicu tisíc kusov.



"Správa, ktorú zverejnilo americké ministerstvo obrany, podobne ako predchádzajúce správy, ignoruje fakty a je plná záporných postojov," vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. Zástupca rezortu diplomacie dodal, že Washington využíva túto správu na "oživenie fám o čínskej jadrovej hrozbe" a zároveň označil Spojené štáty za "najväčšiu svetovú jadrovú hrozbu".



Čína podľa Pentagónu investuje do rozširovania počtu svojich pozemných, námorných a vzdušných jadrových platforiem a buduje infraštruktúru potrebnú na podporu tohto rozsiahleho rozšírenia svojich vojenských kapacít. Peking to dlhodobo odmieta.