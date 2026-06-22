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Mimovládka: Popieranie vojnových zločinov Srbska naďalej pokračuje
Podľa správy sa najmenej 60 prípadov týkalo oslavovania desiatich osôb odsúdených za vojnové zločiny. Ďalších minimálne 50 prípadov sa zaoberalo rôznymi formami popierania zločinov.
Autor TASR
Záhreb/Belehrad 22. júna (TASR) - Belehradská mimovládna organizácia Iniciatíva mladých za ľudské práva (YIHR) informovala v pondelok, že vo svojej najnovšej správe s názvom „Stav popierania“ identifikovala minulý rok najmenej 110 prípadov, kedy srbské orgány a inštitúcie popreli vojnové zločiny spáchané počas konfliktov v 90. rokoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.
Podľa správy sa najmenej 60 prípadov týkalo oslavovania desiatich osôb odsúdených za vojnové zločiny. Ďalších minimálne 50 prípadov sa zaoberalo rôznymi formami popierania zločinov. Medzi ne napríklad patrí zabíjanie v kosovskej dedine Račak, obliehanie bosnianskej metropoly Sarajevo, existencia zaisťovacích táborov v Prijedore či masové hroby v Batajnici neďaleko Belehradu, ktoré obsahovali pozostatky obetí z Kosova.
Najčastejšie popieraným zločinom naďalej podľa správy zostáva genocída v Srebrenici z roku 1995, pričom správa v roku 2025 zdokumentovala najmenej 30 takýchto prípadov.
V poradí štvrtá výročná správa organizácie uvádza, že popieranie zločinov a oslavovanie odsúdených vojnových zločincov nie je prítomné len u štátnych predstaviteľov, ale aj v časti médií, politických strán, cirkevných kruhov a na akademickej pôde. Ako príklad „nebezpečného precedensu“ cituje správa pohreb generála bývalej Juhoslovanskej armády vo výslužbe Nebojšu Pavkovića, ktorý sa konal vlani s plnými štátnymi a vojenskými poctami.
Dokument poukazuje aj na marenie spolupráce s medzinárodnými súdmi, spochybňovanie verdiktov Súdu Bosny a Hercegoviny a menovanie verejných činiteľov. Tieto kroky označuje za ďalší dôkaz „inštitucionálnej blokády vyrovnávania sa s minulosťou“ v Srbsku.
Riaditeľka YIHR Sofija Todorovičová uviedla, že popieranie a relativizovanie vojnových zločinov sa stalo „jedným z pilierov politiky v Srbsku“ a nástrojom šírenia nenávisti ako nacionalistického naratívu na odvrátenie pozornosti verejnosti. Dodala, že táto prax prispieva k oslabovaniu demokratických kapacít spoločnosti, cituje HINA.
Podľa správy sa najmenej 60 prípadov týkalo oslavovania desiatich osôb odsúdených za vojnové zločiny. Ďalších minimálne 50 prípadov sa zaoberalo rôznymi formami popierania zločinov. Medzi ne napríklad patrí zabíjanie v kosovskej dedine Račak, obliehanie bosnianskej metropoly Sarajevo, existencia zaisťovacích táborov v Prijedore či masové hroby v Batajnici neďaleko Belehradu, ktoré obsahovali pozostatky obetí z Kosova.
Najčastejšie popieraným zločinom naďalej podľa správy zostáva genocída v Srebrenici z roku 1995, pričom správa v roku 2025 zdokumentovala najmenej 30 takýchto prípadov.
V poradí štvrtá výročná správa organizácie uvádza, že popieranie zločinov a oslavovanie odsúdených vojnových zločincov nie je prítomné len u štátnych predstaviteľov, ale aj v časti médií, politických strán, cirkevných kruhov a na akademickej pôde. Ako príklad „nebezpečného precedensu“ cituje správa pohreb generála bývalej Juhoslovanskej armády vo výslužbe Nebojšu Pavkovića, ktorý sa konal vlani s plnými štátnymi a vojenskými poctami.
Dokument poukazuje aj na marenie spolupráce s medzinárodnými súdmi, spochybňovanie verdiktov Súdu Bosny a Hercegoviny a menovanie verejných činiteľov. Tieto kroky označuje za ďalší dôkaz „inštitucionálnej blokády vyrovnávania sa s minulosťou“ v Srbsku.
Riaditeľka YIHR Sofija Todorovičová uviedla, že popieranie a relativizovanie vojnových zločinov sa stalo „jedným z pilierov politiky v Srbsku“ a nástrojom šírenia nenávisti ako nacionalistického naratívu na odvrátenie pozornosti verejnosti. Dodala, že táto prax prispieva k oslabovaniu demokratických kapacít spoločnosti, cituje HINA.