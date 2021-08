Správa spravodajských služieb o pôvode koronavírusu nedospela k záveru

Washington 25. augusta (TASR) - Správa amerických spravodajských služieb o pôvode koronavírusu, ktorú doručili do Bieleho domu v utorok, nedospela k nijakému záveru. Podľa amerických médií je dôvodom nedostatok informácií z Číny, informovala agentúra AFP.



Americký prezident Joe Biden nariadil spravodajským službám vyšetriť pôvod koronavírusu pred tromi mesiacmi. Správa z vyšetrovania však podľa amerických médií nebola schopná určiť, či koronavírus, ktorý sa prvýkrát objavil v strednej Číne, bol prenesený na človeka zo zvierat, alebo či unikol z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Pre denník The Washington Post to uviedli dvaja nemenovaní americkí predstavitelia, ktorí sú s touto vecou oboznámení.



Spravodajským službám sa tak nepodarilo dospieť k žiadnym výsledkom ani napriek tomu, že Biden im pri zadávaní tejto úlohy prikázal, aby pri vyšetrovaní "zdvojnásobili svoje úsilie".



"Ak Čína neumožní prístup k určitým dátam, tak to nikdy nezistíme," uviedol Washington Postu jeden z amerických predstaviteľov. Časť tejto správy by však podľa nich mala byť v nasledujúcich dňoch odtajnená.



Peking odmieta výzvy Spojených štátov a ostatných krajín na obnovenie vyšetrovania pôvodu koronavírusu odvtedy, čo Wu-chan s týmto zámerom navštívil v januári tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý taktiež nevyvodil konkrétne závery o pôvode vírusu.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus minulý mesiac uznal, že je "predčasné" vylúčiť teóriu úniku z laboratória. Vedúci tímu WHO počas návštevy Číny vyjadril obavy z bezpečnostných štandardov v laboratórnom zariadení vo Wu-chane, ktoré sa nachádza blízko miesta, kde boli zistené prvé prípady ochorenia COVID-19. WHO zároveň vyzvala na druhú fázu vyšetrovania pôvodu koronavírusu, kedže prvá nebola úspešná.