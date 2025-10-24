Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turistika v poľských Tatrách? Správa parku to neodporúča

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Turanovič

Poľské služby varujú, že trasy môžu byť zľadovatené a ich smer neviditeľný.

Autor TASR
Zakopané 24. októbra (TASR) - Na poľskej strane Tatier panujú veľmi náročné podmienky na turistiku. Podľa poľského Tatranského národného parku (TPN) sneží, chodníky sú šmykľavé, miestami podmočené a vo vyšších polohách je viditeľnosť obmedzená pre nízke oblaky, čo zvyšuje riziko zablúdenia. Správa parku preto odporúča v piatok nevychádzať do hôr. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Poľské služby varujú, že trasy môžu byť zľadovatené a ich smer neviditeľný. V horských častiach je potrebné mať skúsenosti so zimnou turistikou a výbavu ako mačky, čakan a prilbu.

Podľa údajov Poľského inštitútu meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) sa vo výške nad 1200 metrov nad morom očakáva sneženie s prírastkom snehovej pokrývky do 15 centimetrov. Pre južnú časť Malopoľska platí výstraha prvého stupňa pred silnými dažďami a možným prudkým stúpaním hladiny riek. Obyvatelia tatranského okresu dostali oznámenie o možných záplavách.

Na viacerých turistických chodníkoch pokračujú rekonštrukčné práce, ktoré môžu komplikovať pohyb, najmä v okolí Kasprového vrchu, Koščielenskej doliny, Doliny Malej Lúky a Stražyskej doliny.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
