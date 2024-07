Správa OSN: Palestínskych väzňov z Pásma Gazy v Izraeli mučili

Ženeva 31. júla (TASR) — Palestínčania zadržaní Izraelom od začiatku vojny v Pásme Gazy vlani v októbri boli v niektorých prípadoch vystavení zaobchádzaniu, ktoré sa môže rovnať mučeniu. Konštatuje sa to v správe, ktorú v stredu zverejnila Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC). Informovali o tom agentúry AP a DPA.



"Svedectvá zhromaždené mojím úradom a inými subjektmi poukazujú na celý rad otrasných činov, ako je waterboarding (simulované topenie) či púšťanie psov na zadržaných, čo je flagrantné porušenie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva," uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.



Väčšinu zadržaných priviezli do Izraela spútaných a so zaviazanými očami. Boli zadržiavaní bez obvinenia a bez prístupu k právnikom. Najmenej 53 ich vo väzbe prišlo o život.



Palestínski väzni boli podľa správy držaní v priestoroch podobných klietkam, dlho ich nechali nahých a museli nosiť plienky. Bola im odobratá voda a jedlo a nemohli spať. Niektorí dostali elektrické šoky, iní boli vystavení sexuálnemu násiliu.



V správe sa uvádza, že izraelská väzenská služba ku koncu júna zadržiavala z "bezpečnostných" dôvodov viac ako 9400 palestínskych väzňov.



V sumári založenom na rozhovoroch s bývalými väzňami a iných zdrojoch sa spomína "ohromujúci" počet zadržiavaných — mužov, žien, detí, novinárov a ľudskoprávnych aktivistov.



Zistenia v jednej z najrozsiahlejších správ svojho druhu by mohli využiť prokurátori Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorí sa zaoberajú zločinmi spáchanými v súvislosti s útokom palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra a následnou vojenskou operáciou židovského štátu v Pásme Gazy.



Správu UNHRC dostala k dispozícii aj izraelská vláda, ktorá sa k nej zatiaľ nevyjadrila.



Tento týždeň izraelská vojenská polícia zatkla deväť vojakov slúžiacich na vojenskej základni pri meste Beerševa, kde údajne sexuálne zneužili teroristu z palestínskej militantnej organizácie Hamas, ktorého museli so zraneniami previezť do nemocnice. Po zatknutí vojakov došlo v Izraeli k nepokojom.



Izraelská vojenská prokuratúra v utorok obvinila iného vojaka zo zlého zaobchádzania s palestínskymi väzňami. Je obvinený z použitia "hrubého násilia voči väzňom, ktorí mu boli zverení" pri transporte zadržaných do izraelských väzníc v období od februára do júna tohto roka.