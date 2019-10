Správa upozornila na zlyhania hasičov pri požiari Grenfell Tower

Londýn 29. októbra (TASR) - V reakcii londýnskeho hasičského zboru na ničivý požiar vežiaka Grenfell Tower, ktorý si v júni 2017 vyžiadal 72 životov, došlo podľa vyšetrovacej správy k "systémovým zlyhaniam". Informovala o tom v utorok televízia Sky News.



Oficiálna vyšetrovacia správa venovaná tejto tragédii má byť zverejnená až v stredu, zistenia v nej obsiahnuté však už v utorok prenikli do britských médií.



Autori zhruba 1000-stranovej správy ocenili mimoriadne hrdinstvo a nasadenie jednotlivých zasahujúcich hasičov, avšak skritizovali celkovú reakciu Londýnskeho hasičského zboru (LFB) na mohutný požiar zo 14. júna 2017.



Komisárku LFB Dany Cottonovú obvinili z "pozoruhodnej necitlivosti" kvôli jej vyjadreniu, že by na spôsobe, akým jej zbor reagoval na požiar Grenfell Tower, nič nemenila.



Podľa šéfa vyšetrovania, bývalého sudcu Martina Moora-Bicka, LFB počas osudnej noci prijímal kľúčové rozhodnutia príliš neskoro.



Konkrétne spomenul skutočnosť, že hasiči aj operátori krízovej linky po vypuknutí požiaru odporúčali obyvateľom vežiaka, aby zostali vo svojich bytoch. Tento prístup zmenili až po takmer dvoch hodinách. Podľa Moora-Bicka mohlo toto rozhodnutie prísť už zhruba o hodinu skôr, čím by sa zamedzilo mnohým obetiam.



Vyšetrovatelia tiež pripomenuli, že LFB mal už v roku 2017 k dispozícii informácie o nezanedbateľnom riziku požiarov v zateplených výškových budovách.



Požiar podľa správy vznikol v dôsledku "elektrického skratu vo veľkej chladničke s mrazničkou", ktorá sa nachádzala na štvrtom podlaží 24-poschodového vežiaka. K rýchlemu rozšíreniu plameňov ale prispelo vonkajšie obloženie budovy.



Londýnsky hasičský zbor sa k medializovaným informáciám odmietol vyjadriť s tým, že tak urobí až po stredajšom oficiálnom zverejnení správy.