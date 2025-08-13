< sekcia Zahraničie
Správa USA: Situácia v oblasti ľudských práv v Nemecku sa zhoršila
Vo februári americký viceprezident J.D. Vance obvinil Nemecko a ďalších európskych spojencov z obmedzovania slobody prejavu a marginalizácie krajne pravicových strán, vrátane Alternatívy pre Nemecko.
Autor TASR
Washington 13. augusta (TASR) - Situácia v oblasti ľudských práv v Nemecku sa v roku 2024 zhoršila, vyplýva to zo správy amerického ministerstva zahraničných vecí zverejnenej v utorok. Ľudskoprávne organizácie však podobné správy novej americkej administratívy kritizujú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Medzi významné problémy v oblasti ľudských práv patrili obmedzenia slobody prejavu a dôveryhodné správy o trestných činoch, násilí alebo hrozbách násilia motivovaných antisemitizmom,“ uvádza sa v súhrnnej správe o Nemecku.
Vo februári americký viceprezident J.D. Vance obvinil Nemecko a ďalších európskych spojencov z obmedzovania slobody prejavu a marginalizácie krajne pravicových strán, vrátane Alternatívy pre Nemecko (AfD).
Nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorého konzervatívci (CDU) vyhrali februárové voľby na úkor AfD, opakovane vyhlásil, že je proti zasahovaniu USA do vnútornej politiky Nemecka a označil Vanceove vyhlásenia za „rušivé“.
Organizácie na ochranu ľudských práv Amnesty International a Human Rights Watch kritizovali správy amerického ministerstva zahraničných vecí o jednotlivých krajinách a obvinili Trumpovu administratívu, že niektoré záznamy o porušovaní ľudských práv nesprávne interpretovala a iné vynechala, aby vyhovovali jej politickým cieľom.
Americká televízna stanica CNN citovala zdroje, podľa ktorých bola správa, ktorá bola vypracovaná pred nástupom amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu v januári, novou administratívou výrazne skrátená.
Skoršia správa o Nemecku, týkajúca sa roku 2023, nezdôrazňovala žiadne významné zmeny v oblasti ľudských práv, ale upozornila na niektoré zločiny proti príslušníkom etnických a náboženských skupín vrátane moslimov. Spomenutý bol aj antisemitizmus, ako aj zločiny spojené s násilím alebo hrozbou násilia voči členom komunity LGBTQI+.
