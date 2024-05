Správa v Británii odhalila dlhoročný škandál s infikovanou krvou

Londýn 20. mája (TASR) – Viac než 30.000 ľudí sa od 70. do 90. rokov nakazilo vírusmi ako HIV a hepatitída po transfúzii krvi v Spojenom kráľovstve. Uvádza to správa zverejnená v pondelok, podľa ktorej sa veľkej časti prípadov nákazy dalo predísť. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Infikovanú krv a krvné deriváty dostávali pacienti napríklad po úrazoch či pri operáciách, bola však podaná napríklad aj pacientom s hemofíliou. Po takomto nakazení zomrelo viac než 3000 infikovaných, ďalší majú trvalé následky. Uvádza sa to viac viac ako 2500-stranovej štúdii, ktorú vypracoval sudca Brian Langstaff.



Vyšetrovanie spustila v roku 2017 vtedajšia premiérka Theresa Mayová. Jedno z najrozsiahlejších vyšetrovaní v histórii krajiny okrem iného odhalilo aj zámernú snahu o ututlanie škandálu a tiež dôkazy o ničení dokumentácie vládnymi predstaviteľmi v roku 1993.



"Pri pohľade na odpoveď NHS (Národnej zdravotnej služby) a vlády ako celku znie odpoveď na otázku, či došlo k pokusu o ututlanie, kladne – áno, došlo," uvádza správa. "Nie v tom zmysle, že by hŕstka ľudí vyvíjala zámerné úsilie s cieľom zavádzať, ale v jemnejšom a všadeprítomnom zmysle s výrazne desivejšími následkami," dodáva správa.



Britský premiér Rishi Sunak bude mať v pondelok prejav na pôde parlamentu. Očakáva sa, že v ňom vyjadrí ľútosť nad výsledkami štúdie. V utorok vláda plánuje zverejniť kompenzačný balíček pre obete a ich rodiny v hodnote niekoľkých miliárd libier.