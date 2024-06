Správa: V Pásme Gazy stále hrozí veľké riziko hladomoru

Gaza 24. júna (TASR) - Prísun humanitárnej pomoci do vojnou zmietaného Pásma Gazy zrejme zmiernil potravinovú krízu, v palestínskej enkláve však naďalej hrozí vysoké riziko hladomoru. Uvádza sa to v návrhu správy iniciatívy Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), na ktorú sa v pondelok odvolala agentúra AP, uvádza TASR.



IPC je popredná medzinárodná inštitúcia, ktorá klasifikuje potravinové krízy podľa závažnosti. Vznikla v roku 2004 počas hladomoru v Somálsku, v súčasnosti zahŕňa vyše desať agentúr OSN a humanitárnych organizácií. Zapojené sú aj vlády a ďalšie inštitúcie.



V jej správe, ktorej konečná verzia má byť zverejnená v utorok, sa uvádza, že v Pásme Gazy má takmer každý človek problém získať dostatok jedla. IPC očakáva, že v najbližších mesiacoch sa tam takmer pol milióna ľudí dostane do situácie, kde bude v najťažšej kategórii hladu. Zrejme k tomu dôjde aj napriek tlaku na Izrael, aby vyvinul väčšie úsilie na uľahčenie prísunu pomoci, napriek vybudovaniu dočasného plávajúceho móla pri pobreží Gazy a opakovanému zhadzovaniu humanitárnej pomoci z lietadiel.



Vojnu v Pásme Gazy vyvolal útok palestínskych kománd na juh Izraela, kde zabili približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 250 uniesli. Izraelská odvetná operácia si dosiaľ podľa palestínskych úradov vyžiadala v enkláve vyše 37.000 obetí na životoch.



Izrael zároveň od vypuknutia vojny začal s úplným obliehaním Pásma Gazy, ktoré postupne zmiernil pod tlakom Washingtonu. Vojna však viedla k zničeniu väčšiny výrobných kapacít Gazy.



IPC vo svojej poslednej správe z marca varovala pred "bezprostredným" hladomorom na severe Pásma Gazy, ktoré bolo v rozsiahlej miere zničené a ktoré izraelské jednotky obkľúčili a do značnej miery izolovali v prvých dňoch pozemnej invázie. V tejto správe sa uvádza, že približne tretina obyvateľov enklávy zažíva piaty - najvyšší - stupeň hladu.



Po náletoch v apríli, pri ktorých zahynulo sedem humanitárnych pracovníkov, Izrael prisľúbil zvýšenie pomoci a otvoril ďalšie hraničné priechody na severe enklávy. IPC vtedy uviedla, že objem dodávok potravín sa výrazne zvýšil.



Izraelská armáda začiatkom mája spustila pozemné útoky v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, čo viedlo k uzavretiu hraničného priechodu Rafah s Egyptom a opakovanému narušeniu prevádzky blízkeho priechodu Kerem Šalom.



V dôsledku útokov v Pásme Gazy opustil svoje domovy milión ľudí, ktorí pôvodne do Rafahu utiekli pred vojnou z iných častí pobrežného územia. Mnohí z nich sú teraz natlačení v stanových táboroch, kde sú vystavení zvýšenému riziku vypuknutia chorôb, čo by podľa IPC mohlo prehĺbiť hladovú krízu.