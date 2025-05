Správa WHO: Sociálna nespravodlivosť skracuje život

Ženeva 6. mája (TASR) — Bývanie, príjem, vzdelanie a ďalšie sociálne faktory ovplyvňujú zdravie viac ako genetika alebo kvalita systému zdravotnej starostlivosti. Životné podmienky človeka, ako aj znevýhodnenie a diskriminácia určujú viac ako z 50 percent to, koľko rokov prežije daná osoba v zdraví. Vo svojej aktuálnej štúdii zverejnenej v stredu to konštatuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Štúdia WHO sa zameriava na „sociálne determinanty zdravia“, ktoré WHO definuje ako „podmienky, v ktorých sa ľudia rodia, vyrastajú, žijú, pracujú a starnú, ako aj ich prístup k moci, peniazom a zdrojom“. Záver predchádzajúcej správy z roku 2008, že „sociálna nespravodlivosť zabíja v masívnom rozsahu“, podľa WHO stále platí.



WHO píše, že čím znevýhodnenejší je región, v ktorom ľudia žijú, tým nižší je ich príjem, a čím kratšie sa vzdelávajú, tým horšie je ich zdravie a tým menej rokov prežitých v zdraví môžu očakávať. Za dôležité faktory považuje WHO aj príjem, rasizmus a diskrimináciu, osamelosť, prístup k počítačom, konflikty a vysídľovanie a dávky sociálneho zabezpečenia.



Ľudia žijúci v krajinách s najvyššou dĺžkou života sa v priemere dožívajú o 33 rokov viac ako ľudia v krajinách s najnižšou dĺžkou života, uvádza sa v správe WHO. Úmrtnosť detí do piatich rokov je v krajinách s nízkymi príjmami 13-krát vyššia ako v bohatých krajinách. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými ľuďmi existujú aj v rámci jednotlivých krajín a v mnohých prípadoch sa v posledných rokoch skôr zväčšili, než zmenšili.



Riešenia sú podľa WHO zrejmé - musia sa odstrániť ekonomické nerovnosti, každý musí mať k dispozícii primerané bývanie, verejnú dopravu, zdravotnú starostlivosť a sociálnu pomoc, konflikty sa musia riešiť a musí sa bojovať proti diskriminácii.



Takéto investície sa oplatia aj finančne, pretože zdravší ľudia sú produktívnejší a vyžadujú si menej lekárskej starostlivosti. Naopak - nerobiť nič je nesmierne drahé. Mnohé chudobné krajiny však nemajú peniaze na vyššie investície, pretože sú zadlžené. Podľa údajov WHO žilo v minulom roku 3,3 miliardy ľudí v krajinách, ktoré minuli viac peňazí na splácanie úrokov ako na zdravotníctvo a vzdelávanie dohromady.