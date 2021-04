Správa WWF: EÚ je na druhom mieste v ničení dažďových pralesov

Gland 14. apríla (TASR) - Až 16 percent dreva vyrúbaného v dažďových pralesoch na svete v roku 2017 bolo vyťaženého pre potreby obchodu súvisiaceho s dovozom tovarov do krajín Európskej únie. Zo správy Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) za roky 2005-17, ktorá bola zverejnená v stredu, vyplýva, že EÚ je na druhom mieste, čo sa týka ničenia dažďových pralesov. Informoval o tom nemecký časopis Der Spiegel.



Medzinárodná nezisková organizácia WWF uvádza, že najväčší výrub dažďových pralesov má na svedomí Čína (24 percent). Za Európskou úniou nasledujú India (deväť percent) a Spojené štáty (sedem percent).



Spomedzi členských štátov EÚ je na vrchnej priečke krajín zodpovedných za odlesňovanie v spojitosti s dovozom Nemecko. V priemere dôjde ročne k odlesneniu 43.700 hektárov lesa, čo je plocha približne o polovicu väčšia než metropola Berlín. V prepočte na počet obyvateľov sa najviac stromov vyrúbe pre potreby dovozu do Holandska, Belgicka a Dánska.



Dôvodom odlesňovania pre potreby importov do EÚ je najčastejšie pestovanie sóje (okolo 31 percent z odlesnenej pôdy) a palmového oleja (približne 24 percent). Týka sa to najmä lesov v Južnej Amerike a Juhovýchodnej Ázii. Ďalšími komoditami sú hovädzie mäso, produkty z dreva, kakao a káva.