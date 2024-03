Správa, že párik militantov z ETA má spoločnú celu, vyvolala hnev

Madrid 26. marca (TASR) - Dvom väzneným bývalým militantom z ozbrojenej separatistickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA), ktorí majú romantický vzťah, dovolili mať spoločnú väzenskú celu v Španielsku. To rozhnevalo obete organizácie. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Asier Mardones a Josune Onaová "sú párom od roku 2006 a ich väzenská situácia im umožňuje žiť spolu", uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti pre Baskicko. Dvojica je vo väznici v severnej baskickej provincii Álava.



"Nie je to prvýkrát, keď dvojica žije v jednej cele, už sa to stalo aj pri pároch osôb rovnakého pohlavia," dodala hovorkyňa.



Dvojica bola odsúdená na 25 rokov za útoky na policajtov a ich zranenia z roku 2003 a za ďalšia zločiny, uviedol baskický denník El Correo. Ako prvý v pondelok zverejnil správu, že niekdajší militanti majú spoločnú celu od minulého mesiaca.



ETA sa oficiálne rozpustila v roku 2018, čím sa skončili desaťročia teroristických útokov za nezávislosť Baskicka, pri ktorých bolo zabitých vyše 850 ľudí.



Mnoho Španielov je však presvedčených, že útoky zanechali otvorené rany a prístup k bývalým členom organizácie je stále veľmi citlivou záležitosťou. Európska únia a Spojené štáty ju označovali za teroristickú organizáciu.



Správy o spoločnej cele Mardonesa a Onaovej "vyvolali hlboké zdesenie a rozhorčenie medzi obeťami terorizmu", napísalo v pondelok Združenie obetí terorizmu (AVT) v liste baskickým justičným úradom.



AVT žiada, aby sa potvrdili alebo vyvrátili správy, že dvojici povoľujú odísť z väzenia a navštevovať kurz v blízkom meste Vitoria-Gasteiz, metropole Baskicka.