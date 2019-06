Správkyňa Hongkongu sa ospravedlnila za spôsob presadzovania zákona

Ide o veľký obrat v postoji Lamovej, ktorá ešte vo štvrtok označila protesty za "vzburu" a "jednoznačne organizované".

Hongkong 16. júna (TASR) - Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová sa v nedeľu ospravedlnila za spôsob, akým sa jej administratíva snažila presadiť zákon umožňujúci vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do krajín, s ktorými nemá Hongkong uzavreté dohody o extradícii vrátane pevninskej Číny.



"Správkyňa pripustila, že nedostatky v práci vlády viedli k mnohým konfliktom a sporom v hongkonskej spoločnosti a sklamali a znepokojili mnohých občanov," uvádza sa vo vyhlásení jej úradu, citovanom agentúrou AFP.



Ďalej sa v ňom píše, že Lamová "sa občanom ospravedlňuje a sľubuje, že kritiku bude akceptovať so všetkou úprimnosťou a pokorou". Vláda podľa nej pochopila, že mnoho ľudí vyšlo do ulíc protestovať proti zákonu z "obáv a lásky" k Hongkongu.



Návrh zákona vyvolal v Hongkongu odpor širokého spektra skupín i následné masové protesty; tie v stredu prerástli do násilností, ktoré si vyžiadali vyše 80 zranených. Masové protesty pokračovali aj v nedeľu. Na prvom z nich sa 9. júna podľa organizátorov zúčastnilo viac ako milión ľudí, polícia však pripustila maximálne 240.000 účastníkov.



Lamová v sobotu oznámila, že na neurčito pozastavuje procedúru schvaľovania sporného zákona, keďže verejnosť má voči nemu stále výhrady. Propekinská Legislatívna rada mala zákon začať v stredu prerokovávať v druhom čítaní a jeho schválenie sa očakávalo 20. júna.