Prvý Slovák povedie Správnu radu Stáleho arbitrážneho dvora

Haag/Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenský veľvyslanec v Holandsku Juraj Podhorský bude ako prvý Slovák v rokoch 2025 - 2026 predsedať Správnej rade Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu. Oznámilo to v utorok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ), ktoré o tom informovalo aj TASR.



"Som poctený dôverou zmluvných štátov vyjadrenou mojím dnešným zvolením do čela Správnej rady. Vyviniem maximálne úsilie o spravodlivé vedenie rokovaní tohto orgánu v záujme ďalšieho rozvoja a posilňovania Stáleho arbitrážneho dvora ako najstaršej medzinárodnej inštitúcie založenej za účelom mierového riešenia sporov," uviedol veľvyslanec Podhorský po svojom zvolení.



Na výsledok voľby pozitívne reagoval aj slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. "Nomináciou a obsadením predsedníckej pozície slovenským veľvyslancom preto jednoznačne zdôrazňujeme a potvrdzujeme pozíciu SR ako suverénneho štátu, ktorý sa principiálne zasadzuje za hodnoty medzinárodného práva, mieru a diplomatického dialógu," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Stály arbitrážny dvor vznikol v roku 1899 a aktuálne združuje 124 štátov. Jeho Správna rada sa skladá zo zástupcov zmluvných strán zakladajúcich dohovorov. Formálnym predsedom Správnej rady je síce holandský minister zahraničných vecí, no funkcia úradujúceho predsedu je od roku 2021 obsadzovaná zástupcom niektorej zo zmluvných strán na dvojročné obdobie.