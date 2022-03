Spravodajca americkej televízie Fox News utrpel zranenia pri Kyjeve

New York 14. marca (TASR) - Spravodajca americkej televízie Fox News Benjamin Hall v pondelok utrpel zranenia pri pokrývaní invázie Ruska na Ukrajine a je hospitalizovaný. V oznámení to uviedla samotná televízia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Brit Hall, ktorý je dopisovateľom Fox News zameraným na ministerstvo zahraničných vecí, utrpel zranenia, keď "zbieral informácie pri Kyjeve", napísala televízia.



"Teraz máme minimum podrobností, ale Ben je hospitalizovaný a naše tímy v teréne pracujú na získaní ďalších informácií," dodala Fox News.



Ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová v príspevku na Facebooku napísala, že britského novinára zasiahli do oboch nôh črepiny granátu a má ich zranené.



Neuviedla meno novinára, ale zverejnila fotografiu novinárskeho preukazu do amerického Kongresu, ktorý patrí reportérovi Fox News.



Asociácia dopisovateľov orientovaných na ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedla, že je "zhrozená zo správy, že náš kolega spravodajca Benjamin Hall bol zranený, keď pokrýval vojnu na Ukrajine".



"Poznáme Bena ako vrúcneho, dobre naladeného človeka a vrcholného profesionála. Želáme Benovi rýchle uzdravenie a vyzývame na maximálnu snahu pri ochrane novinárov, ktorí robia prinášaním správ z Ukrajiny neoceniteľnú službu," dodala asociácia.



V nedeľu zastrelili v Irpine amerického novinára a ďalšieho zranili. Irpiň je predmestie Kyjeva, ktoré je frontovou líniou a zažíva jedny z najkrutejších bojov.



Usmrtený videodokumentarista Brent Renaud (50) pracoval pre produkčnú televíznu a filmovú spoločnosť Time Studios na projekte o globálnej téme utečencov, uviedla spoločnosť. Novinára, ktorý pri tomto útoku utrpel zranenia, identifikovala Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) ako amerického fotografa Juana Arredonda. V tom istom aute sa s Američanmi nachádzal aj Ukrajinec a tiež utrpel zranenia, uviedol zdravotník, ktorý bol na mieste útoku.