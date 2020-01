Spravodajca europarlamentu je za obnovenie rokovaní Turecka s EÚ

Istanbul 24. januára (TASR) - Osobitný spravodajca Európskeho parlamentu pre Turecko Nacho Sánchez Amor sa domnieva, že nastal čas obnoviť pozastavené rozhovory o pristúpení Turecka k Európskej únii.



Ako uviedla agentúra AFP, Sánchez Amor súčasne vyzval, aby sa Turecko "vrátilo do normálu", keďže napätie súvisiace s neúspešným pokusom o vojenský prevrat z júla 2016 už pominulo.



Sánchez Amor uviedol, že počas svojej týždeň trvajúcej návštevy v Turecku sa svojich spolubesedníkov pýtal, kedy sa situácia v krajine vráti do normálu, keďže aktéri pokusu o prevrat boli porazení.



Kritici tvrdia, že turecká vláda po štátnom prevrate využila výnimočný stav, aby potlačila svojich kritikov, pričom zasahovala aj mimo okruhu tých, ktorí zosnovali štátny prevrat.



Sánchez Amor v tejto súvislosti zdôraznil kontroverzný prípad prokurdského politika Selahattina Demirtaša, bývalého prezidentského kandidáta, ktorý je vo väzení za obvinenie z terorizmu. Spomenul aj kauzu Osmana Kavalu, známeho obchodníka, filantropa a aktivistu, ktorý je tiež vo väzení, a to na základe obvinení označovaných ľudskoprávnymi aktivistami za absurdné.



Sánchez Amor apeloval, že tieto kauzy musia byť vyriešené. Uviedol, že by mohli poslúžiť ako istý odkaz Európe, že Turecko prekonalo krízovú situáciu a vracia sa k normálu.



Turecko a EÚ začali prístupové rozhovory v roku 2005 - v posledných rokoch však uviazli na mŕtvom bode. K otvoreniu nových rokovacích kapitol došlo naposledy v júni 2016.