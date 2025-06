Spravodajca OSN vyzval na odmietnutie volieb plánovaných v Mjanmarsku

Ženeva 26. júna (TASR) - Osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku Tom Andrews v stredu uviedol, že voľby plánované mjanmarskou vládnucou juntou sú trikom na predstieranie legitimity. Medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo tieto voľby odmietnuť ako podvod, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Mjanmarsko sa zmieta v konflikte od februára 2021, keď armáda uskutočnila prevrat. Armáda tvrdí, že koncom tohto roka alebo na začiatku nasledujúceho roka plánuje usporiadať „slobodné a spravodlivé voľby“. Andrews však uviedol, že predpoklad, že by sa v juntou kontrolovanom Mjanmarsku mohli konať skutočne demokratické voľby, je smiešny. „Chcú nájsť východisko z medzinárodného tlaku,“ povedal novinárom v Ženeve.



Podľa neho chce junta vytvoriť len „ilúziu volieb“, ktorá by navodila dojem, že v krajine vznikla legitímna civilná vláda. Dodal, že „nemôžete mať voľby, keď väzníte, mučíte a popravujete svojich oponentov, keď je nelegálne nahlásiť pravdu ako novinár, keď je nelegálne prehovoriť a kritizovať juntu“. Andrews tvrdí, že je veľmi dôležité, aby štáty túto myšlienku volieb odmietli.



Osobitná spravodajca tiež uviedol, že od prevratu zahynulo v Mjanmarsku viac ako 6800 ľudí a približne 22.000 osôb je väznených z politických dôvodov, z ktorých „väčšina sa previnila tým, že uplatňovala svoje základné práva vrátanie vyjadrovania sa a účasti na protestoch proti brutálnej vojenskej junte“.



AFP podotkla, že Andrews je nezávislým expertom Rady pre ľudské práva (UNHRC), ale nehovorí v mene samotnej OSN.



Mjanmarsko, na ktoré po prevrate uvalili sankcie USA, Kanada, Británia i EÚ, sa podľa AFP stalo čoraz závislejším od hospodárskej a vojenskej podpory Číny a Ruska. Sankcie sa vzťahujú aj na generála junty Min Aun Hlaina. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan v novembri 2024 oznámil, že požiadal o vydanie zatykača na mjanmarského vojenského vodcu za údajné zločiny proti ľudskosti.