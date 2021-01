J. Mayor z Rady Európy chce v kauze Navaľného otravy navštíviť Rusko

Štrasburg 19. januára (TASR) - Osobitný spravodajca Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZRE) pre údajnú otravu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, požiada ruské orgány o povolenie navštíviť Rusko, aby pripravil správu o situácii týkajúcej sa Navaľného. Na svojom konte na sociálnej sieti Twitter to oznámila tlačová služba PZ RE.



Spravodajca Jacques Mayor vo svojom vyhlásení pred právnym výborom PZ RE podľa agentúry Interfax uviedol, že do Ruska by chcel vycestovať čo najskôr. Svoju cestu označil za "dôležitý prvok", pričom spresnil, že sa chce stretnúť so zástupcami príslušných úradov v Moskve a prípadne navštíviť aj miesta na Sibíri, kde sa udalosti stali".



Predpokladalo sa, že na híringu sa zúčastní samotný Navaľnyj, ktorý bol však po príchode do Moskvy 17. januára zadržaný a vzatý do väzby. Namiesto toho sa udalosti zúčastnil jeho kolega Leonid Volkov.



Ruská delegácia v PZ RE sa na híringu nezúčastnila.



Navaľnému prišlo nevoľno, keď 20. augusta 2020 lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.



Testy vykonané v laboratóriách určených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdili, že jedom použitým v prípade otravy Navaľného bola nervovoparalytická látka zo skupiny novičok.



Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára. Priamo na letisku ho zamestnanci Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) a to v súvislosti so žiadosťou, aby mu bol podmienečný súd vynesený v prípade Yves Rocher zmenený na nepodmienečný trest väzenia, lebo sa nedostavoval na termíny stretnutí s probačným úradníkom.