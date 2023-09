Spravodajkyňa OSN:Od začiatku invázie prudko vzrástli represie v Rusku

Ženeva 22. septembra (TASR) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prudko vzrástli represie voči občianskej spoločnosti v Rusku, situácia sa však zatiaľ nedá porovnávať s úrovňou útlaku z čias stalinistického Sovietskeho zväzu. V piatok to uviedla osobitná spravodajkyňa Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) Marijana Kacarovová. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



Bulharská odborníčka v piatok prezentovala svoje zistenia týkajúce sa dodržiavania ľudských práv v Rusku. Vyjadrila poľutovanie nad potláčaním disentu, najmä odkedy Rusko vlani vo februári zaútočilo na susednú Ukrajinu.



"Miera represií voči občianskej spoločnosti, nezávislým médiám a všeobecne všetkým, ktorí vyjadrujú nesúhlas, nemá v novšej histórii (Ruska) obdobu," skonštatovala osobitná spravodajkyňa.



Ruské úrady podľa nej fakticky umlčali tamojšiu občiansku verejnosť. Podotkla, že Moskva sofistikovaným spôsobom vykonáva represie, pričom takmer každý týždeň sú v Rusku predkladané nové zákony za účelom potlačenia akejkoľvek formy nesúhlasu.



Kacarovová poznamenala, že súčasná situácia v Rusku je vážna, avšak nedá sa porovnávať s obdobím gulagov. "Teraz je však príležitosť... nedopustiť to, aby sa situácia v samotnom Rusku zhoršila na úroveň stalinských represií," vyhlásila Kacarovová a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby v tejto súvislosti konalo.



Rada OSN pre ľudské práva zvolila Kacarovovú za osobitnú spravodajkyňu vlani v apríli, aby monitorovala situáciu v oblasti práv v Rusku a iných krajinách, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, pripomína AFP.



Rusko jej však odmietlo povoliť vstup na svoje územie a neuznalo ani jej mandát. Moskva zároveň nevyužila svoje právo zúčastniť sa na diskusii o odborníčkinej správe na pôde UNHCR.



Kacarovovej práca si vyslúžila uznanie zo strany viacerých veľvyslancov na pôde OSN, Čína to, naopak, odmietla za politizáciu ľudských práv. Odborníčkin mandát vyprší na budúci mesiac, ak Rada neschváli jej predĺženie, ktoré navrhuje Európska únia. To Moskva odmieta.



Osobitná spravodajkyňa v piatok zdôraznila, že je dôležité pokračovať v monitorovacej misii, najmä preto, že Rusko v podstate zrušilo všetky možnosti na vyjadrenie nesúhlasu.



"Myslím si, že je dôležité pokračovať najmä teraz, v týchto temných časoch pre ľudské práva v Ruskej federácii," skonštatovala Kacarovová na záver.