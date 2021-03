Spravodajkyni OSN vyšetrujúcej vraždu Chášukdžího sa vyhrážali smrťou

New York 23. marca (TASR) - Vysokopostavený saudskoarabský predstaviteľ sa údajne vyhrážal smrťou osobitnej spravodajkyni OSN Agnes Callamardovej v súvislosti s vyšetrovaním vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Informoval o tom v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na vyjadrenia samotnej Callamardovej, ktorú na hrozby upozornila jej kolegyňa. Hrozby podľa nej zazneli v januári 2020 na stretnutí v Ženeve, na ktorom sa zúčastnili viacerí predstavitelia Saudskej Arábie.



Nezávislá vyšetrovateľka Callamardová je osobitnou spravodajkyňou OSN pre prípady mimosúdnych a svojvoľných popráv. Denníku The Guardian poskytla rozhovor na záver svojho pôsobenia v tejto funkcií.



Podľa svedectva jej kolegyne na uvedenom stretnutí z vlaňajšieho januára nemenovaný predstaviteľ Saudskej Arábie dva razy pohrozil, že telefonal s osobami, ktoré sú pripravené sa o Callamardovú "postarať", ak ju nespacifikuje samotná OSN.



Na stretnutí boli prítomní viacerí pracovníci OSN vrátane Callamardovej kolegyne, ktorí si vyjadrenia saudskoarabského činiteľa vysvetlili tak, že sa vyšetrovateľke vyhrážal smrťou.



Francúzska aktivistka Callamardová ešte tento mesiac prevezme post generálnej tajomníčky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International. Ako spravodajkyna OSN viedla verejné vyšetrovanie brutálnej vraždy Džamála Chášukdžího z roku 2018.



V 100-stranovej správe zverejnenej v júni 2019 napísala, že existujú "dôveryhodné dôkazy", že za vraždu novinára je zodpovedný saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ako aj ďalší vysokopostavení predstavitelia tamojšieho režimu.



Okrem toho, že saudskoarabských predstaviteľov rozhnevali závery z jej vyšetrovania, vzniesli voči nej aj nepodložené obvinenia, že prijala peniaze od Kataru. Túto rétoriku saudskoarabská vláda často využíva proti jej kritikom, komentuje The Guardian.



"Viete, takéto hrozby na mňa nefungujú... Nezastaví ma to pred tým, aby som konala takým spôsobom, ako to považujem za správne," zdôraznila v tejto súvislosti Callamardová.



Chášukdžího, ktorý bol najprv blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom tamojšieho režimu, údajne zavraždili v budove saudskoarabského konzulátu v Istanbule, keď si tam prišiel prevziať dokumenty potrebné na sobáš so svojou snúbenicou. Novinár žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch a písal pre denník The Washington Post.