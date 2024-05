Islandskú poslankyňu znepokojil stav Juliana Assangea

Štrasburg 14. mája (TASR) - Islandská poslankyňa a spravodajkyňa Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Thorhildur Sunna Evarsdóttir vo svojej utorkovej správe poukázala na zlý zdravotný stav väzneného aktivistu Julian Assange. Informuje o tom spravodajca TASR.



Evarsdóttir pripomenula, že ukončila dvojdňovú vyšetrovaciu návštevu v Spojenom kráľovstve, počas ktorej sa vo väznici Belmarsh stretla s Assangeom a mohla sa s ním "dôverne" porozprávať. V tejto súvislosti vyjadrila hlboké znepokojenie nad zdravotným stavom Assangea, ktorý už šiesty rok v prísne stráženom väzení čaká na konečné súdne rozhodnutie o možnom vydaní do Spojených štátov.



Obvinenie voči Assangeovi zahŕňa 17 bodov podľa amerického zákona o špionáži a súvisí so zverejnením utajovaných dokumentov, z ktorých niektoré odhalili používanie mučenia a porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv zo strany Spojených štátov a ich spojencov. V prípade vydania do USA mu hrozí až 175 rokov väzenia.



"Tvrdé zaobchádzanie s Julianom Assangeom vytvára riziko, že odradí ostatných, ktorí by chceli nahlásiť pravdivé informácie týkajúce sa ozbrojených konfliktov," uviedla Evarsdóttir vo svojej správe. Zdôraznila, že či už bude Assange vydaný do USA alebo nie, jeho trestné stíhanie a zdĺhavé zadržiavanie už teraz predstavujú riziko, že odradia ďalších možných informátorov a novinárov od podávania správ o rôznych prehreškoch vlád alebo mocných súkromných skupín.



Evarsdóttir tlmočila Assangeov odkaz, že víta správu PZ RE o "otrasných účinkoch" jeho zadržiavania na ľudské práva v Európe.



"Rada Európy je najdôležitejším strážcom ľudských práv v Európe a má dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany slobody prejavu a slobody tlače, ktoré sú základným prvkom ľudskej slobody v demokratickej spoločnosti," odkázal Assange prostredníctvom spravodajkyne.



Evarsdóttir sa v tejto súvislosti stretla aj s manželkou väzneného Stellou Assangeovou, britským poslancom Jeremym Corbynom, bývalým predsedom pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie Madsom Andenasom a bývalou osobitnou spravodajkyňou OSN pre ľudské práva a boj proti terorizmu Fionnualou Ní Aoláin. V rámci svojej vyšetrovacej misie hovorila aj s právnikmi, novinármi, psychiatrami, obhajcami ľudských práv a zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí sú nejakým spôsobom zapojení do prípadu Juliana Assangea.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)