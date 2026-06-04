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Spravodajská aliancia Five Eyes:Čínski špióni sa vydávajú za náborárov
Počas výberového konania sa následne snažia uchádzačov prinútiť k poskytnutiu verejne nedostupných informácií, napríklad prostredníctvom vypracovania odborných správ alebo analýz.
Autor TASR
Londýn 4. júna (TASR) - Agenti čínskych spravodajských služieb sa vydávajú za náborárov a prostredníctvom falošných pracovných ponúk sa snažia získať citlivé informácie od zamestnancov západných vlád. V spoločnom vyhlásení na to upozornila spravodajská aliancia Five Eyes združujúca bezpečnostné služby Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného kráľovstva a USA. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podľa spravodajských služieb čínske vojenské spravodajstvo zverejňuje na rôznych platformách - vrátane LinkedIn - falošné pracovné ponuky na pozície analytikov zahraničnej politiky či rezortu obrany. Jeho agenti sa pritom vydávajú za personálnych konzultantov alebo zamestnancov zdanlivo dôveryhodných súkromných poradenských spoločností a výskumných inštitútov so sídlom mimo Číny.
Počas výberového konania sa následne snažia uchádzačov prinútiť k poskytnutiu verejne nedostupných informácií, napríklad prostredníctvom vypracovania odborných správ alebo analýz. Zameriavajú sa najmä na osoby s bezpečnostnou previerkou, príslušníkov ozbrojených síl, novinárov, vedcov a vysokoškolských učiteľov.
Vojenskému personálu zvyčajne kladú otázky týkajúce sa ich pracovného zaradenia, činnosti jednotiek, domovskej základne alebo vojnových lodí. Za vypracované správy dostávajú oslovené osoby od niekoľkých stoviek až po niekoľko tisíc dolárov. Výška odmeny stúpa v závislosti od „citlivosti“ informácie.
Aliancia Five Eyes upozornila, že aj neutajované údaje môžu byť pre čínsku vládu cenné. Niektoré druhy informácií totiž môžu napríklad ohroziť životy vojakov a ďalších osôb v prvej línii, oslabiť hospodársku prosperitu krajín alebo zjednodušiť zasahovanie do demokratických procesov.
Spravodajské služby dodali, že už zaznamenali prípady ľudí, ktorí sa stali obeťami takýchto praktík, čo viedlo k trestným stíhaniam, strate zamestnania alebo odobratiu bezpečnostnej previerky.
Západné spravodajské služby v posledných rokoch opakovane varovali pred špionážnymi aktivitami Číny, ale aj Ruska a Iránu.
V máji súdna porota v Londýne uznala za vinných dvoch britských občanov čínskeho pôvodu, ktorí sa vydávali za legitímnych policajtov alebo príslušníkov spravodajských služieb, aby mohli sledovať a pre Čínu zhromažďovať informácie o hongkonských prodemokratických aktivistoch. Rozsudok v tomto prípade ešte nebol vynesený.
Podľa spravodajských služieb čínske vojenské spravodajstvo zverejňuje na rôznych platformách - vrátane LinkedIn - falošné pracovné ponuky na pozície analytikov zahraničnej politiky či rezortu obrany. Jeho agenti sa pritom vydávajú za personálnych konzultantov alebo zamestnancov zdanlivo dôveryhodných súkromných poradenských spoločností a výskumných inštitútov so sídlom mimo Číny.
Počas výberového konania sa následne snažia uchádzačov prinútiť k poskytnutiu verejne nedostupných informácií, napríklad prostredníctvom vypracovania odborných správ alebo analýz. Zameriavajú sa najmä na osoby s bezpečnostnou previerkou, príslušníkov ozbrojených síl, novinárov, vedcov a vysokoškolských učiteľov.
Vojenskému personálu zvyčajne kladú otázky týkajúce sa ich pracovného zaradenia, činnosti jednotiek, domovskej základne alebo vojnových lodí. Za vypracované správy dostávajú oslovené osoby od niekoľkých stoviek až po niekoľko tisíc dolárov. Výška odmeny stúpa v závislosti od „citlivosti“ informácie.
Aliancia Five Eyes upozornila, že aj neutajované údaje môžu byť pre čínsku vládu cenné. Niektoré druhy informácií totiž môžu napríklad ohroziť životy vojakov a ďalších osôb v prvej línii, oslabiť hospodársku prosperitu krajín alebo zjednodušiť zasahovanie do demokratických procesov.
Spravodajské služby dodali, že už zaznamenali prípady ľudí, ktorí sa stali obeťami takýchto praktík, čo viedlo k trestným stíhaniam, strate zamestnania alebo odobratiu bezpečnostnej previerky.
Západné spravodajské služby v posledných rokoch opakovane varovali pred špionážnymi aktivitami Číny, ale aj Ruska a Iránu.
V máji súdna porota v Londýne uznala za vinných dvoch britských občanov čínskeho pôvodu, ktorí sa vydávali za legitímnych policajtov alebo príslušníkov spravodajských služieb, aby mohli sledovať a pre Čínu zhromažďovať informácie o hongkonských prodemokratických aktivistoch. Rozsudok v tomto prípade ešte nebol vynesený.