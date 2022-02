Johnson: Informácie o kríze na hraniciach stále nie sú povzbudivé

Londýn 15. februára (TASR) - Sú určité "náznaky otvorenosti Ruska diplomaticky vyriešiť" krízu na ukrajinskej hranici, ale spravodajské informácie o možnej invázii na Ukrajinu "stále nie sú povzbudzujúce", vyhlásil v utorok britský premiér Boris Johnson pre stanicu Sky News. Citovala ho aj tlačová agentúra AFP.



Johnson dodal, že Rusko momentálne vysiela "zmiešané signály", pričom to stále pôsobí tak, že sa pripravuje na vpád na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach má zhromaždených vyše 100.000 vojakov. Moskva však vyhlásila, že títo vojaci sú na cvičení a časť vojenských jednotiek sa už vracia na svoje základne, pričom Západ, ktorý varoval pred inváziou, je podľa nej týmto ponížený.



"Vidíme otvorenosť Ruska voči rozhovorom. Na druhej strane, spravodajské informácie, ktoré dnes dostávame, stále nie sú povzbudzujúce," povedal Johnson pre Sky News.



Britský premiér ďalej uviedol, že Rusko buduje pri hraniciach Ukrajiny poľné nemocnice a bližšie k jej hraniciam sa presúvajú ďalšie taktické vojenské skupiny, "čo si možno vysvetľovať ako prípravu na inváziu".



Podľa Johnsona vysielanie zmiešaných signálov zo strany Ruska znamená, že "musíme byť o to viac pevní a jednotní, predovšetkým pri ekonomických sankciách".



Je potrebné vidieť "program deeskalácie" v praxi, teda stiahnutie vojakov, zastavenie budovania nemocníc a "získanie určitého pocitu, že veci sa zmierňujú, že hrozba pominula a začínajú sa rozhovory a vyjednávanie", vyhlásil Johnson po mimoriadnom zasadnutí vládneho bezpečnostného tímu Cobra.



Premiér dodal: "Myslíme si, že sa vytvorila cesta pre diplomaciu, a videli sme pozitívne náznaky plynúce z rozhovorov medzi pánom Ušakovom (poradcom ruského prezidenta Vladimira Putina pre zahraničnú politiku) a jeho americkým partnerom, medzi (ruským ministrom zahraničných vecí) Sergejom Lavrovom a ďalšími. Ak je to pravda, stavajme na tom," vyhlásil Johnson.



Rezort ruskej obrany predtým v utorok oznámil, že ozbrojené sily mali plánované vojenské cvičenia, ktoré sa konali aj v Bielorusku, ale niektoré sa už skončili, preto sa určitý počet vojakov pri ukrajinskej hranici začal v tento deň vracať na svoje základne.



Avšak rezort dodal, že väčšina vojakov má ešte stále cvičenia na súši aj na mori, pričom viac než 20 ruských lodí začalo v utorok manévre v Barentsovom mori. Podľa slov generálmajora Igora Konašenkova, hlavného hovorcu rezortu obrany, sa vojaci po skončení "bojových cvičných opatrení vrátia, ako vždy, na miesta svojho trvalého nasadenia".