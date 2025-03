Spravodajské služby: Džihádistické útokoy v Európe sa zdvojnásobili

Rím 4. marca (TASR) - Džihádistický terorizmus sa v Európe od začiatku vojny medzi militantným hnutím Hamas a Izraelom v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zintenzívnil. Z každoročnej správy talianskych spravodajských služieb v utorok vyplynulo, že teroristické organizácie využívajú krízu na nábor nových členov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry ANSA.



"Organizácie al-Káida a Islamský štát využili krízu na Blízkom východe najmä na to, aby prostredníctvom propagandy inšpirovali mladých ľudí k útokom. V niektorých prípadoch išlo len o tínedžerov, ktorí sa už nachádzali v Európe a často neboli priamo napojení na džihádistické organizácie," uvádza správa.



"Nárast počtu útokov v Európe v roku 2024, ktorý sa v porovnaní s rokom 2023 zdvojnásobil, treba chápať aj v tomto kontexte," píše sa v správe.



"Džihádistický terorizmus sa opäť prebudil po vypuknutí konfliktu medzi Izraelom a Hamasom a následnej reťazovej reakcie," informovali talianske spravodajské služby.



Taliansko je podľa správy aj naďalej jedným z hlavných cieľov džihádistickej propagandy, a to najmä pre svoje ústredné postavenie v kresťanskom svete, angažovanosť v globálnom hnutí proti organizácii Islamský štát (IS) a prítomnosti symbolických miest západnej histórie a kultúry.



Taliansko je potenciálnym cieľom útokov aj pre svoj deklarovaný proizraelský postoj. V roku 2024 označili talianske spravodajské služby 82 ľudí za potenciálne nebezpečenstvo pre krajinu a vyhostili ich.