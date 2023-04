Spravodajské služby sa obávajú útokov odnože Islamského štátu

Berlín 6. apríla (TASR) - Odnož teroristickej siete Islamský štát (IS) v Afganistane čoraz viac púta pozornosť nemeckej vnútornej spravodajskej služby, Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), oznámil v stredu jeho šéf Thomas Haldenwang. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry DPA.



"Posilnenie tejto skupiny v Afganistane stupňuje situáciu ohrozenia v Nemecku," tvrdí Haldenwang. IS sa v Sýrii a Iraku považuje za prakticky porazenú organizáciu, ako celok však zďaleka nie je zlikvidovaná a jej odnože pôsobia po celom svete.



Spomedzi jej rôznych vetiev vyniká najmä skupina Islamský štát - provincia Chorásán (ISPK), uviedol Haldenwang. V Afganistane je v ozbrojenom konflikte s vládnym fundamentalistickým hnutím Taliban, ale

"pozerá sa aj smerom do Európy", povedal Haldenwang. Chce si nárokovať vedúce postavenie v rámci širšej teroristickej siete a v rámci toho uskutočňovať aj útoky proti "neveriacim" na Západe, dodal.



Bezpečnostné orgány v Nemecku sú ostražité a majú na pamäti "všetky možné scenáre" vzhľadom na vysokú hrozbu islamského terorizmu, dodal šéf BfV.



Odhaliť vplyv ISPK v Nemecku pomohlo prebiehajúce súdne konanie s dvomi mladíkmi v Hamburgu. Vo vyšetrovacej väzbe sú 16-ročný Nemec kosovského pôvodu a 18-ročný ruský občan pre členstvo v teroristickej organizácii a jej podporu



Mladší je obvinený z prípravy útoku výbušninou, čo si však neskôr rozmyslel a plánoval zaútočiť na policajtov nožom. Starší bol do tohto plánu zapojený a nadviazal kontakt medzi mladším mužom a členom ISPK.