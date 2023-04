Spravodajský web BuzzFeed News končí

New York 20. apríla (TASR) - Spoločnosť BuzzFeed vo štvrtok oznámila, že ruší svoj spravodajský web BuzzFeed News. Podľa agentúry AFP išlo o jednu z najvýznamnejších spravodajských stránok internetového veku, informuje TASR.



"Znižujeme počet pracovníkov o približne 15 percent... a začíname s procesom zrušenia BuzzFeed News," uviedol v oficiálnom oznámení pre zamestnancov riaditeľ firmy BuzzFeed Jonah Peretti.



Podľa televízie NBC im vysvetlil, že prepúšťanie prebieha vo všetkých divíziách materskej spoločnosti, ktorá si v tejto situácii už nemôže dovoliť financovať BuzzFeed News ako samostatnú organizáciu. Peretti sa v tejto súvislosti posťažoval, že "veľké platformy neposkytujú finančnú podporu pre prémiovú bezplatnú žurnalistiku, ktorá bola vytvorená pre sociálne médiá".



Niektorí zamestnanci by mohli prejsť do spravodajského webu HuffPost, ktorý sa dostal do portfólia BuzzFeedu v roku 2020 a je naďalej ziskový, uviedla s odvolaním sa na Perettiho televízia CNN.



BuzzFeed News má na konte niekoľko novinárskych ocenení vrátane Pulitzerovej ceny.