Spravodajský web Meduza bol v Rusku vyhlásený za nežiaduci

Moskva 26. januára (TASR) — Ruský nezávislý spravodajský web Meduza bol vo štvrtok vyhlásený za nežiaducu organizáciu. Rozhodla o tom ruská generálna prokuratúra, podľa ktorej aktivity podnikané týmto webom "ohrozujú základy ústavného poriadku a bezpečnosť Ruskej federácie," informovala agentúra AFP.



Podľa zákona o nežiaducich subjektoch by Rusom, ktorí udržiavajú kontakty s takýmito organizáciami — od novinárov až po čitateľov —-, mohli hroziť vysoké pokuty alebo dokonca trest odňatia slobody v trvaní až šiestich rokov.



Podporu novinárskemu tímu Meduzy, ktorá patrí k najčítanejším ruskojazyčným spravodajským webom, medzičasom vyjadrili mnohí kolegovia z ruských nezávislých médií.



Redakcia denníka Novaja gazeta Europe vo svojom vyhlásení na podporu Meduzy napísala, že "skutočné dôvody prenasledovania našich kolegov súvisia s vysokou profesionálnou úrovňou ich práce pri písaní o zločinnej vojne Ruskej federácie proti Ukrajine".



Upozornili tiež, že "nežiaduce médiá už v modernom Rusku nie sú vzácnosťou". Vyjadrili i presvedčenie, že ruské vedenie chce dosiahnuť úplnú izoláciu svojich občanov od akýchkoľvek nezávislých informácií o vojne a jej dôsledkoch pre ruskú spoločnosť.



"Je zrejmé, že štátna propaganda už túto úlohu nezvláda, takže akékoľvek alternatívy k nej musia byť odstránené," konštatovali s tým, že Kremeľ chce, aby novinári nerobili svoju prácu.



Šéfredaktor webu Republic Dmitrij Kolezev vo svojej reakcii označil ruskú vlád za "slabú". "Silná vláda nebojuje s novinármi, neumlčiava kritikov ... žurnalistika nemôže byť zločin," konštatoval s tým, že Meduza so svojím veľkým čitateľským zázemím je "veľmi dôležitá a potrebná pre milióny Rusov".



Ruský politológ a novinár Ivan Preobraženskij konštatoval, že ruské vedenie od konca roku 2022 spustilo "program na potlačenie Rusov v zahraničí", ktorým chce zabrániť ovplyvňovať situáciu v Rusku. Preobraženskij upozornil, že ruské médiá, ktoré pôsobia v exile, majú v Rusku stále dosť zamestnancov a aj mimovládne organizácie tam majú ešte stále veľa aktivistov. "Títo ľudia dostali jasný signál: tento rok pôjdete všetci do väzenia," tvrdí Preobraženskij.



Moderátorka televízie Dožď Jekaterina Kotrikadzeová má podobný názor — tiež tvrdí, že verdikt ruskej generálnej prokuratúry je pokusom zničiť prácu Meduzy, zastrašiť jej čitateľov, tvorcov a potenciálnych zamestnancov v Rusku. "Je to aj potvrdenie strachu ruskej vlády zo slobodnej tlače. Tento strach vo mne vyvoláva nadšenie," dodala.



Meduza bola založená v roku 2014 a sídli v Lotyšsku, aby sa vyhla cenzúre v Rusku. Už v roku 2021 bola v Rusku vyhlásená za tzv. zahraničného agenta.



Ako pripomenula AFP, "nálepka" zahraničného agenta, pripomínajúca "nepriateľa ľudu" zo sovietskych čias, sa v Rusku v posledných rokoch hojne používa proti oponentom politiky Kremľa, nezávislým a kritickým novinárom či aktivistom za ľudské práva.



Bezprecedentné ťaženie proti médiám a opozícii sa dramaticky vystupňovalo pred necelým rokom, keď prezident Vladimir Putin vydal rozkaz na vpád jednotiek ruskej armády na Ukrajinu. Všetky nezávislé médiá v Rusku boli následne buď zakázané, alebo pozastavili svoju činnosť. Prístup na webové stránky zahraničných a exilových médií, akým je aj Meduza, bol obmedzený.



Vyhlásenie Meduzy za nežiaducu organizáciu prišlo po stredajšom rozhodnutí mestského súdu v Moskve, ktorý nariadil likvidáciu Moskovskej helsinskej skupiny, najstaršej organizácie na ochranu ľudských práv v Rusku.