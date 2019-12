Správu EK o Babišovi nemožno rozporovať, opozícia žiada jeho demisiu

Praha/Brusel 2. decembra (TASR) - Auditová správa Európskej komisie (EK) o možnom konflikte záujmov českého premiéra Andreja Babiša (hnutie ANO) je konečná, už nie je žiadny priestor na jej rozporovanie. Hovorca EK tak reagoval na slová českej ministerky pre miestny rozvoj Kláry Dostálovej (za ANO), podľa ktorej nejde o finálnu verziu dokumentu a česká strana má dva mesiace na odpoveď a pripomienky. V pondelok to uviedli verejnoprávna rozhlasová stanica Radiožurnál a spravodajský server Novinky.cz.



Hovorca EK dodal, že eurokomisia musí najprv v stanovenom termíne zaslať do ČR český preklad správy a české úrady budú mať potom dva mesiace na to, aby prijali odporúčané opatrenia a informovali o nich Brusel.



Auditová správa Európskej komisie sa týka európskych dotácií vyplácaných skupine Agrofert.



Podľa týždenníka Respekt auditová správa potvrdzuje konflikt záujmov premiéra Babiša. Ministerstvo pre miestny rozvoj ju však nechce zverejniť. Argumentuje, že Európska komisia "žiada o dôverné zaobchádzanie" so správou a že nejde o definitívnu verziu správy.



Zverejnenie auditovej správy požaduje väčšia časť českej opozície a chce tiež, aby Babiš odstúpil. Rovnaký postoj má takisto organizácia Transparency International.



EK poslala auditovú správu do Česka v piatok 29. novembra. Obsah dokumentu nebol zverejnený a oficiálne nie sú známe ani jeho závery. V predbežnej auditovej správe zaslanej na jar, ktorá vtedy unikla do médií, eurokomisia konštatovala, že Babiš je v konflikte záujmov, lebo má stále vplyv na podnik Agrofert, aj keď ho vložil do zvereneckých fondov.



Českej republike z tohto dôvodu hrozí, že bude musieť vracať do rozpočtu Únie okolo 450 miliónov korún (17,63 milióna eur).



Premiér Babiš obvinenie z konfliktu záujmov pri čerpaní európskych dotácií pre koncern Agrofert dlhodobo odmieta.



Európska komisia pracuje aj na druhom audite, ktorý sa týka priamych poľnohospodárskych dotácií. Jeho konečnú verziu by do Prahy mala poslať najneskôr vo februári, pripomenuli Novinky.cz.











