Správy o zabíjaní Afgancov Talibanom pribúdajú, ľudia majú strach

Kábul 20. augusta (TASR) - Správy o cielenom zabíjaní v afganských oblastiach ovládnutých Talibanom sa v piatok hromadili a vyvolávali obavy, že členovia radikálneho hnutia vrátia Afganistan do čias utláčateľského režimu, keď boli pri moci. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Ľudí neupokojuje ani to, že Taliban vyzval imámov, aby na piatkových modlitbách šírili posolstvo jednoty a aby apelovali na obyvateľov, nech neutekajú z krajiny.



Tisíce obyvateľov, ktorí sa obávajú páchania zločinov novými faktickými vládcami, utekajú na letisko v Kábule alebo na hraničné priechody, lebo sa zúfalo snažia uniknúť po bleskovom, nečakanom dobytí krajiny Talibanom. Ďalší ľudia vychádzajú do ulíc protestovať proti prevzatiu moci Talibanom – tento odpor jeho bojovníci násilne potláčajú.



Taliban vyhlasuje, že je umiernenejší v porovnaní so svojim vládnutím v 90. rokoch 20. storočia. Dokonca tvrdí, že odpustil ľuďom, ktorí proti nemu posledných 20 rokov, od invázie pod velením Američanov, bojovali.



Mnohí Afganci sú však skeptickí a obávajú sa, že Taliban vymaže všetok pokrok dosiahnutý za dve desaťročia, predovšetkým v prípade žien. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) priniesla v piatok ďalšie dôkazy, ktoré protirečia tvrdeniam Talibanu, že sa zmenil.



Výskumníci AI sa rozprávali s očitými svedkami v provincii Ghazní, podľa ktorých Taliban 4. – 6. júla zabil deväť mužov z etnika Hazárov v dedine Mundaracht. Z týchto mužov šiestich zastrelili a troch umučili na smrť. Hazárovia sú menšina šiitských moslimov, ktorých predtým Taliban prenasledoval a ktorí v posledných rokoch dosiahli veľký pokrok vo vzdelaní a spoločenskom postavení.



Surovosť týchto vrážd "pripomenula správanie Talibanu v minulosti a je desivým náznakom, čo môže vláda Talibanu priniesť", uviedla šéfka AI Agnes Callamardová.



AI varovala, že mnoho prípadov zabíjania je možno nepodchytených, pretože Taliban prerušil siete mobilných operátorov v mnohých oblastiach, ktoré dobyl, aby zabránil zverejneniu záberov.



Organizácia na ochranu novinárov Reportéri bez hraníc (RSF) zasa so znepokojením upozornila na správu, že bojovníci Talibanu v stredu zabili člena rodiny žurnalistu pracujúceho pre nemeckú stanicu Deutsche Welle (DW).



Stanica oznámila, že bojovníci robili razie od domu k domu a hľadali tohto žurnalistu, ktorý sa medzitým premiestnil do Nemecka. Podľa DW Taliban urobil aj razie v domoch najmenej troch jej novinárov.



"Žiaľ, toto potvrdzuje naše najhoršie obavy," uviedla Katja Glogerová z nemeckej sekcie RSF. "Brutálne činy Talibanu ukazujú, že životy pracovníkov nezávislých médií v Afganistane sú akútne ohrozené," dodala.



Medzitým súkromná spravodajská služba RHIPTO so sídlom v Nórsku, ktorá poskytuje informácie OSN, podľa svojich slov získala dôkazy, že Taliban zatýka Afgancov z čiernej listiny ľudí, ktorí podľa neho pracovali na kľúčových miestach v predchádzajúcej afganskej štátnej správe alebo pre zahraničné sily pod velením USA.



Christian Nellemann ako výkonný riaditeľ RHIPTO – Nórskeho centra pre globálne analýzy – v e-maile napísal, že vedia o viacerých výhražných listoch zaslaných Afgancom vrátane muža, ktorého Taliban tento týždeň odviedol z jeho bytu v Kábule. Listy zaslala a opečiatkovala Vojenská komisia Talibanu.