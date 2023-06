Správy, že Surovikin vedel o vzbure vagnerovcov vopred, sú špekulácie

Moskva 28. júna (TASR) — Kremeľ odmietol tvrdenia amerických médií, podľa ktorých ruský generál a vrchný veliteľ vzdušných síl Sergej Surovikin vedel o vzbure súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny vopred, a označil ich za "špekulácie". V stredu to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"V súvislosti s týmito udalosťami v súčasnosti koluje množstvo špekulácií a klebiet," vyhlásil Peskov, čomu podľa neho nasvedčujú aj správy amerických médií o Surovikinovi.



"Celá ruská armáda a obyvateľstvo stáli počas vzbury za prezidentom (Vladimirom Putinom)," dodal hovorca Kremľa.



Správa o Surovikinovi sa objavila v denníku The New York Times (NYT), ktorý sa odvoláva na nemenované americké bezpečnostné zdroje. Denník tiež uvádza, že podľa informácií amerických tajných služieb existujú náznaky, že o Prigožinovej vzbure vopred vedelo okrem Surovikina i viacero ďalších ruských generálov.



NYT tiež tvrdí, že šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin by sa do vzbury nepustil, pokiaľ by nepočítal s pomocou ostatných.



Agentúra DPA dodáva, že Surovikin je považovaný za Prigožinovho spojenca, no počas vzbury sa postavil na stranu Kremľa. Podľa NYT je práve priateľstvo Surovikina a Prigožina príčinou, prečo je šéf vagnerovcov stále nažive.



Prigožinov pokus o vzburu proti vedeniu armády a ministerstva obrany spôsobil v Rusku počas víkendu chaos, keď sa jeho žoldnieri vydali na pochod na Moskvu. Prigožin predtým obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov.



Situácia sa upokojila v sobotu večer, keď Prigožin oznámil, že vydal rozkaz na stiahnutie svojich bojovníkov, aby sa vyhol prelievaniu „ruskej krvi“. Šéf vagnerovcov neskôr uviedol, že išlo o protest a nie pokus o zvrhnutie vlády.