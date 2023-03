Sprievodcovia a vlakvedúci v Nemecku budú nosiť telové kamery

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) oznámila, že jej sprievodcovia a vlakvedúci budú nosiť telové kamery. DB k tomuto rozhodnutiu dospela po sérii násilných útokov proti vlakovému personálu. V nedeľu to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



Telové kamery začali skúšobne nosiť sprievodcovia a vlakvedúci v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko ešte vo februári. V najbližších dňoch by mali kamery dostať aj zamestnanci DB v ďalších regiónoch.



Prípady násilných útokov proti vlakovému personálu v Nemecku od roku 2012 narastajú. DB preto plánuje prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia a svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho styku s pasažiermi, chce špeciálne vyškoliť.



Podľa údajov DB sa vlani odohralo takmer 3140 útokov na vlakový personál. V porovnaní s rokom 2021 je toto číslo o 21 percent vyššie – vtedy cestujúci napádali personál najmä kvôli povinnému noseniu respirátorov vo vlakoch. DB pripisuje zvyšujúcu sa mieru útokov aj tomu, že vlaky využíva pri cestách na športové zápasy čoraz viac futbalových fanúšikov, ktorí sú častokrát agresívni.



DB chce zvýšiť aj počet bezpečnostných kamier na železničných staniciach. V súčasnosti sa na nemeckých staniciach nachádza 9000 takýto kamier, pričom do roku 2024 by ich malo byť až 11.000. Kamery sa nachádzajú aj v 75 percentách vnútroštátnych a prímestských vlakových súprav.