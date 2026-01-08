< sekcia Zahraničie
Sprievodcovia k lávovým prúdom Etny protestujú proti novým pravidlám
Rím 8. januára (TASR) - Úrady v talianskom meste Catania pozastavili alebo obmedzili výlety turistov k lávovým prúdom sopky Etna na ostrove Sicília. Na protest proti tomuto rozhodnutiu sa v stredu konalo protestné zhromaždenie turistických sprievodcov. Šlo o prvý takýto protest po niekoľkých desaťročiach, informovala vo štvrtok agentúra AP, píše TASR.
Desiatky sprievodcov, ktorí sa zišli pred vstupnou bránou k turisticky atraktívnym lávovým prúdom Etny, označili nové obmedzenia úradov za prehnané. Tvrdia, že láva sa pohybuje dosť pomaly na to, aby ju bolo možné pozorovať bezpečne - ako to bolo aj v minulosti.
„Tieto opatrenia v podstate rušia úlohu sprievodcov, zbavujú ich odborných zručností, funkcie aj profesionálnej zodpovednosti,“ uvádza sa vo vyhlásení regionálnej rady sprievodcov.
Lávové prúdy sú obzvlášť pôsobivé po západe slnka. Podľa nových pravidiel sú teraz takéto exkurzie povolené len do súmraku a návštevníkov musí od lávy deliť najmenej 200 metrov. V skupine môže byť maximálne desať ľudí.
Sprievodcovia plánujú pokračovať v štrajku aj v nasledujúcich dňoch. Zároveň však dúfajú, že s úradmi dospejú ku kompromisu, ktorý by ochránil ich profesiu a zároveň zaistil bezpečnosť návštevníkov.
Najnovšie obmedzenia boli prijaté po tom, čo Etna začala na Štedrý večer ďalšiu sériu erupcií. Taliansky Národný inštitút geofyziky a vulkanológie tento týždeň potvrdil, že erupcia Etny síce pokračuje, ale tzv. lávové čelá - najvysunutejšie aktívne časti lávového prúdu - na jej úbočiach sa ochladzujú, takže ďalej nepostupujú a neohrozujú ani obývané oblasti.
Etna je najvyššou a zároveň najaktívnejšou sopkou v Európe. Jej svahy ponúkajú pre turistov atraktívne trasy a veľkolepé výhľady. Menej dobrodružní návštevníci Etnu radi obdivujú z diaľky – najpôsobivejší je pohľad z Iónskeho mora.
