Sprostredkovateľom EÚ sa nepodarilo vyriešiť politický pat v Gruzínsku

Tbilisi 19. marca (TASR) - Vládna strana Gruzínsky sen a opozícia sa nedokázali zhodnúť na pláne na riešenie politickej krízy v krajine, ktorá vypukla po vlaňajších parlamentných voľbách. Oznámili to v piatok sprostredkovatelia EÚ, ktorí sa pokúšali pomôcť Gruzínsku dostať sa z tejto slepej uličky.



Gruzínsko, ktoré ašpiruje na členstvo v EÚ, zachvátila politická kríza po parlamentných voľbách z októbra minulého roku, ktoré boli podľa opozície zmanipulované.



Patová situácia sa zhoršila vo februári, keď polícia urobila raziu v sídle opozičného Zjednoteného národného hnutia (UNM) a zatkla jeho lídra Nikanora Meliu. Táto operácia mala za následok demisiu predsedu vlády Giorgiho Gachariu.



V snahe pomôcť riešiť túto krízu predseda Európskej rady Charles Michel počas svojej nedávnej návštevy v Tbilisi inicioval medzistranícke rokovania a za ich sprostredkovateľa vymenoval švédskeho diplomata Christiana Danielssona.



Ambicióznym cieľom bolo nájsť spoločnú reč ohľadom volebných a súdnych reforiem, oslobodenia uväznených opozičných politikov a vyhliadok na predčasné parlamentné voľby.



Danielsson v piatok informoval, že "istý významný pokrok sa dosiahol v niekoľkých aspektoch šesťbodového plánu" predloženého Charlom Michelom. Dodal súčasne, že v iných otázkach došlo len k malému pokroku.



Švédsky diplomat informoval, že ešte v piatok odcestuje do Bruselu, aby Michelovi podal správu o svojej misii v Tbilisi.



Opoziční lídri po ukončení rozhovorov sprostredkovaných EÚ obvinili vládnucu stranu Gruzínsky sen z torpédovania rokovaní a z marenia snahy Gruzínska nadviazať užšie vzťahy s Európskou úniou.



"Opozícia mala veľmi konštruktívny prístup, ale vládnuca strana požadovala revízie návrhu, ktorý predložil Danielsson, čo znemožnilo dosiahnutie dohody," vysvetlila pre agentúru AFP predsedníčka UNM Salome Samadašviliová. Dodala, že vládna strana "zavrela dvere do Európy a sklamala gruzínsky ľud".



Predseda vládnej strany Gruzínsky sen Irakli Kobachidze obvinil opozíciu z predkladania "protištátnych ultimát". Vyhlásil, že jeho strana odmietla požiadavku na predčasné voľby a oslobodenie "údajných politických väzňov".



Po spochybnení legitimity poslancov vládnucej strany poslanci opozičných strán zvolení v októbrových voľbách odmietli nastúpoiť do parlamentu a zvolali masové zhromaždenia, v ktorých odsúdili volebné podvody a požadovali nové voľby.