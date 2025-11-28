< sekcia Zahraničie
SPU v Nitre a TUZVO pripravili šesť spoločných študijných programov
Päť z nich budú môcť záujemcovia študovať aj v anglickom jazyku.
Autor TASR
Nitra/Zvolen 28. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) pripravili spoločné študijné programy. Dohodu o podmienkach pri ich zabezpečovaní podpísala rektorka SPU Klaudia Halászová a rektor TUZVO Rudolf Kropil. Tvorba spoločných študijných programov je jednou z hlavných aktivít konzorcia AgroForestry, skonštatovala Halászová.
Od akademického roka 2025/2026 pribudne šesť spoločných študijných programov. Päť z nich budú môcť záujemcovia študovať aj v anglickom jazyku. Prijímacie konania sa rozbehnú na budúci rok po zaregistrovaní v centrálnom registri študijných programov.
V rámci odboru strojárstvo vznikne profesijný bakalársky študijný program mechatronika. Na inžinierskom stupni štúdia pribudne agrolesníctvo a študijný program presné poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Doktorandské študijné programy inkluzívny dizajn exteriéru a interiéru, manažment a ochrana zveri a ochrana a manažment krajiny posunú doktorandov do medziodborovej spolupráce, vytvárania spoločných projektov či publikovania.
Kropil ocenil, že nové študijné programy vznikajú na všetkých troch stupňoch štúdia. „My sa prioritne staráme o lesné ekosystémy a SPU o poľnohospodárske ekosystémy. Vytvorili sme také spoločné študijné programy, ktoré sa zamerajú komplexne na starostlivosť o vidiecku krajinu,“ skonštatoval.
Štúdium bude prebiehať sčasti na SPU v Nitre a sčasti na TUZVO. V prípade agrolesníctva a manažmentu a ochrany zveri bude domovskou univerzitou TUZVO, pri ostatných je to SPU. V prípravných tímoch jednotlivých spoločných študijných programov sú proporcionálne zastúpení experti z oboch univerzít.
Univerzity pri tvorbe programov vychádzali z toho, čo v ponuke študijných programov chýba a čo prax potrebuje. „Vedeli sme, že potrebujeme vytvoriť profesijného bakalára - mechatronika, ide aktuálne o veľmi žiadúcu profesiu. Už teraz máme dopyt od stredoškolákov, ktorí majú záujem o takýto študijný program,“ povedala Halászová.
