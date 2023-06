Spustili konanie voči Poľsku pre výbor na vyšetrovanie ruského vplyvu

Brusel 7. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spúšťa nové právne konanie proti Poľsku v súvislosti s rozhodnutím vlády vo Varšave zriadiť tzv. výbor na vyšetrovanie "ruského vplyvu". Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.



Komisia zriadenie tohto kontroverzného orgánu vníma ako útok na politickú opozíciu, lebo zákon umožňujúci jeho zriadenie predpokladá, že výbor by vo svojej činnosti pokračoval aj po prípadnej zmene vlády po jesenných parlamentných voľbách. Podľa kritikov by tak súčasná vládnuca Strana práva a spravodlivosti (PiS) mohla do určitej miery "ostať pri moci" aj po prípadnej volebnej porážke.



Oznámenie exekutívy EÚ o spustení prvej fázy právneho konania prišlo aj napriek tomu, že poľský prezident Andrzej Duda minulý týždeň povedal, že po kritike zo strany eurokomisie a Spojených štátov podporí zmenu uvedeného zákona, ktorou zruší navrhované tresty. Namiesto toho by výbor len vydal vyhlásenie, v ktorom by uviedol, že konkrétna osoba podľahla ruskému vplyvu a nedá sa zaručiť, že bude "riadne pracovať vo verejnom záujme".



EÚ v utorok vyjadrila "osobitné znepokojenie" nad zriadením takéhoto výboru a administratíva USA naznačila, že nový zákon by mohol byť zneužitý na zablokovanie kandidatúry opozičných politikov do rôznych funkcií.



Podpredseda EK Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol, že eurokomisia sa dohodla na začatí konania o porušení povinnosti zaslaním formálneho upozornenia do Varšavy. Ide o prvý krok v rámci trojfázového právneho postupu, ktorý sa môže skončiť podaním žaloby na Súdnom dvore EÚ.



Podľa zákona, ktorý prezident Duda podpísal minulý týždeň, by mohli mať poľskí občania, ktorí by podľahli ruskému vplyvu, až na 10 rokov zakázané pôsobenie vo verejných funkciách, v ktorých by rozhodovali o verejných financiách a mali prístup k utajovaným skutočnostiam.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)