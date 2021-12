Sputnik sa pre menšie deti začne klinicky testovať začiatkom roku 2022

Moskva 6. decembra (TASR) - Klinické skúšky vakcíny ruskej výroby Sputnik určenej pre deti vo veku od šiestich do 11 rokov budú spustené začiatkom roku 2022. Podľa agentúry Interfax o tom v pondelok informoval ruský minister zdravotníctva Michail Muraško.



Jeho rezort už odobril použitie vakcíny Sputnik pre tínedžerov vo veku 12-17 rokov. Medzičasom sa už začalo s jej výrobou a jej prvé dodávky sa očakávajú v polovici decembra.



Vakcína Sputnik M je založená na rovnakom princípe ako ruská vakcína Sputnik V. Tiež sa podáva v dvoch dávkach, pričom interval medzi prvou a druhou dávkou je takisto 21 dní, vysvetľuje Interfax.



Očkovanie dospievajúcich ľudí tejto vekovej kategórie proti koronavírusu bude pritom možné vykonať iba so súhlasom rodičov alebo iných zákonných zástupcov očkovanej osoby.



Vakcínu Sputnik V vyvinuli v moskovskom Gamalejovom výskumnom centre. Riaditeľ tohto centra Alexandr Gincburg nedávno uviedol, že klinické testy preukázali, že očkovacia látka Sputnik M dokáže u detí vyvolať "oveľa" vyššiu imunitnú reakciu ako vakcína Sputnik V u dospelých osôb.



Ako vedľajší účinok očkovacie látky Sputnik M pritom bola zaznamenaná iba mierna zvýšená teplota, a to maximálne na hodnotu 37,4 stupňov Celzia.