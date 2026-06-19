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SR a 18 štátov EÚ vyzvalo na zriadenie deportačných centier

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Dánska premiérka a predsedníčka Sociálnych demokratov Mette Frederiksenová. Foto: TASR/AP

V liste, ktorý iniciovali dánska premiérka Mette Frederiksenová a predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová, sa zdôrazňuje potreba dosiahnuť konkrétne výsledky.

Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Celkovo 19 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska sa v piatok podpísalo pod spoločný list, ktorý predložili Európskej rade s výzvou, aby sa zasadila o dosiahnutie dohody s tretími štátmi, v ktorých by mohli vzniknúť centrá pre nelegálnych migrantov deportovaných z územia EÚ. Zriadenie takýchto centier mimo územia Únie umožňuje reforma migračnej politiky, ktorú v stredu schválil Európsky parlament a ešte ju musí schváliť Rada Európskej únie, informuje osobitný spravodajca TASR.

V liste, ktorý iniciovali dánska premiérka Mette Frederiksenová a predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová, sa zdôrazňuje potreba dosiahnuť konkrétne výsledky a „čo najskôr začať uskutočňovať riešenia založené na spolupráci s tretími krajinami“.

„Musíme naplno využiť nové možnosti a byť pripravení účinne riešiť všetky zostávajúce prekážky, aby sme zabezpečili implementáciu týchto nových riešení,“ uvádza sa v dokumente. „Sme presvedčení, že toto je najefektívnejší spôsob, ako narušiť obchodné modely prevádzačov, odstrániť motiváciu na nelegálnu migráciu do Európy a zabezpečiť návrat osôb, ktoré nemajú zákonné právo na pobyt v Európe,“ uvádza sa v liste.

Podpísaní lídri pripomenuli, že v tejto veci už spolupracuje napríklad Taliansko s Albánskom. „Vyzývame členské štáty, ktoré majú záujem, aby hľadali takéto riešenia a nadviazali spoluprácu s potenciálnymi partnermi. Vyzývame tiež Komisiu, aby naďalej podporovala členské štáty v týchto snahách, a to aj finančne,“ uviedli v liste.



(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
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