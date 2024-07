SR bude mať vo frakcii Európska ľudová strana iba jednu europoslankyňu

Brusel 9. júla (TASR) - Slovensko bude mať po júnových eurovoľbách dosiaľ najslabšie zastúpenie v najpočetnejšej frakcii v Európskom parlamente - Európskej ľudovej strane (EPP) - od svojho vstupu do EÚ v roku 2004. Jedinou poslankyňou vo frakcii EPP bude Miriam Lexmann z KDH, informuje spravodajca TASR, ktorý sa o situácii zhováral so zástupcom riaditeľa Inštitútu pre európsku politiku Europeum v Bruseli Žigom Faktorom aj odchádzajúcim europoslancom z EPP Ivanom Štefancom.



V štyroch cykloch slovenskej prítomnosti v EP boli doteraz Slováci najpočetnejšie zastúpení práve vo frakcii EPP - v rokoch 2004 - 2009 malo Slovensko v EPP osem poslancov zo 14; v období 2009 - 2014 to bolo šesť z 13; 2014 - 2019 bolo v EPP sedem z 13 slovenských europoslancov a v rokoch 2019 - 2024 boli piati, neskôr štyria zo 14.



"Sme jediná krajina EÚ, ktorá má väčšinu nezaradených poslancov. Politické rokovania sa robia v skupinách a medzi skupinami. Takže je to zásadné oslabenie slovenských pozícií, nielen v rámci EPP, ale aj celkovo. My sme mali v minulom zložení zastúpenie v štyroch frakciách a teraz len vo dvoch," opísal situáciu odchádzajúci europoslanec Ivan Štefanec, ktorého mandát vyprší 16. júla. Doteraz bol šéfom slovenskej delegácie EPP v europarlamente a predsedom platformy SME Europe pomáhajúcej malým a stredným podnikom. V tejto platforme zostane činný ako čestný predseda.



Štefanec tvrdí, že zásadné politické rozhodnutia, aj v prospech Slovenska, vždy išli cez politické skupiny. Podarilo sa tak vybaviť viac vakcín pre Slovensko počas koronakrízy, podporiť označenie jadrovej energie ako čistej energie a zaistiť dosť peňazí pre plán obnovy. "To sa nedalo presadiť v jednej skupine, ale práve cez komunikáciu medzi nimi," vysvetlil Štefanec.



Zákonodarný zbor bude teraz rokovať o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 - 2034. Slovensko má najviac europoslancov - šesť - v liberálnej frakcii Obnovme Európu (RE), tá už však nie je v europarlamente treťou, ale až piatou najsilnejšou skupinou. U socialistov, tretej politickej rodine tvoriacej takzvané proeurópske trio, ktoré sa dohaduje na kľúčových postoch v riadiacich orgánoch Únie, nateraz SR nemá žiadne zastúpenie, keďže stranám Smer-SD a Hlas-SD tam pozastavil členstvo. Socialisti sú druhou najsilnejšou skupinou v europarlamente.



Prítomnosť iba jedného poslanca v EPP znamená aj zúžené možnosti uchádzať sa o predsedov pracovných výborov čí vedúcich delegácií EP, poznamenal odchádzajúci europoslanec.



Zástupca riaditeľa Inštitútu pre európsku politiku Europeum v Bruseli Žiga Faktor v prípade Slovenska poukázal na to, že aj poslanci za Smer-SD a Hlas-SD rokujú a snažia sa o sfunkčnenie svojho členstva v silnejšej frakcii Socialistov a demokratov. Do novej skupiny Patriotov pre Európu neprešli, aj keď pozorovatelia o tejto možnosti špekulovali.



"V rámci EPP majú členovia silnejší mandát, aj na to, aby sa stali súčasťou vplyvných výborov. Určite byť súčasťou veľkej frakcie, akou je EPP, ktorá povedie mnoho výborov a bude mať dominantnú silu naprieč parlamentom, je dôležité. Ak tam za Slovensko zostane jeden poslanec, to nie je ideálne," skonštatoval Faktor.