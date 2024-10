SR pomohla evakuovať z Libanonu deväť českých občanov

Praha 6. októbra (TASR) - Slovenský vládny špeciál priviezol v sobotu z Libanonu deväť českých občanov aj s ich tromi libanonskými rodinnými príslušníkmi, oznámil v nedeľu hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.



Podľa Daniela Drakea ministerstvo neeviduje v súčasnosti žiadne ďalšie žiadosti o repatriáciu. Slovensko pri evakuácii občanov poskytlo pomoc okrem ČR aj ďalším ôsmim krajinám.



Ako už skôr informoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, ľudí z Bejrútu do cyperskej Larnaky evakuoval vojenský špeciál a následne do Bratislavy vládny špeciál.



Vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu v Libanone varuje české ministerstvo zahraničných vecí pred cestami do tejto krajiny. Českých občanov v Libanone vyzýva, aby urýchlene opustili krajinu.



Ešte v sobotu informoval maďarský šéf diplomacie Peter Szijjártó, že slovenský vládny špeciál priviezol z Libanonu deväť maďarských občanov aj s jedným libanonským rodinným príslušníkom.