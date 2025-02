SR sa pridala k výzve na stiahnutie ruských síl z Ukrajiny

New York 25. februára (TASR) - Slovensko sa pridalo k stanovisku viac než 40 krajín, ktoré vyzývajú Rusko na zastavenie agresie proti Ukrajine a zabezpečenie úplného a okamžitého stiahnutia všetkých svojich síl a vojenského vybavenia z územia Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej tlačovej správy Delegácie Európskej únie pri OSN v New Yorku.



Krajiny sa príležitosti tretieho výročia "nezákonnej a nevyprovokovanej" ruskej invázie na Ukrajinu zhodli na potrebe skorého ukončenia vojny a nastolenia spravodlivého, trvalého a komplexného mieru na Ukrajine v súlade s Chartou OSN.



"Akýkoľvek mier, ktorý je spojený s rizikom odmeny za agresiu, zvyšuje riziko, že akákoľvek krajina kdekoľvek na svete bude čeliť podobnej agresii," píše sa v dokumente.



Krajiny tiež potvrdili svoju neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc siahajúcich až do jej teritoriálnych vôd. Podľa nich je pokračujúca invázia hrubým porušením medzinárodného práva.



Autorkou stanoviska je námestníčka ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Mariana Betsová. Stanovisko podpísalo napríklad aj Česko, Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Japonsko či Kanada.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) pritom v pondelok prijalo rezolúciu predloženú Kyjevom a európskymi štátmi, ktorá tiež vyzýva na okamžité stiahnutie ruských síl z Ukrajiny a potvrdzuje jej územnú celistvosť. Za rezolúciu hlasovalo 93 členských štátov, 18 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania. Za hlasovala väčšina štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Proti bolo Maďarsko, ale aj Izrael a Spojené štáty, ktoré prišli s vlastným návrhom.



Bezpečnostná rada OSN následne prijala rezolúciu o vojne na Ukrajine navrhnutú Spojenými štátmi. Rezolúcia vyzýva na rýchle ukončenie vojny, ale nezmieňuje sa o ruskej agresii či územnej celistvosti Ukrajiny. Z 15 krajín za túto rezolúciu hlasovalo desať z nich (vrátane Ruska a Číny), pričom päť sa ich zdržalo (Británia, Francúzsko, Slovinsko, Dánsko a Grécko).