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Šramková prehrala v 2. kole turnaja WTA v Toronte so Šnajderovou
Šramková predtým v úvodnom kole vyradila Šnajderovej krajanku Annu Blinkovovú v dvoch setoch 6:3, 6:3.
Autor TASR
Toronto 3. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková vypadla na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte v 2. kole dvojhry. Úspešná kvalifikantka nestačila v utorok na pätnástu nasadenú Rusku Dianu Šnajderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2:6, 6:4 a 1:6. Duel trval hodinu a 47 minút.
Šramková predtým v úvodnom kole vyradila Šnajderovej krajanku Annu Blinkovovú v dvoch setoch 6:3, 6:3. Šnajderová sa v 3. kole stretne s víťazkou zápasu medzi ďalšou Ruskou Annou Kalinskou a Američankou McCartney Kesslerovou.
Šramková predtým v úvodnom kole vyradila Šnajderovej krajanku Annu Blinkovovú v dvoch setoch 6:3, 6:3. Šnajderová sa v 3. kole stretne s víťazkou zápasu medzi ďalšou Ruskou Annou Kalinskou a Američankou McCartney Kesslerovou.
dvojhra - 2. kolo:
Diana Šnajderová (Rus.-15) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:2, 4:6, 6:1
Diana Šnajderová (Rus.-15) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:2, 4:6, 6:1