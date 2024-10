Šrapnel z iránskej rakety zabil Palestínčana v Predjordánsku

Ramalláh 1. októbra (TASR) - Najmenej jednu obeť na živote si vyžiadal utorňajší iránsky raketový útok. Ide o Palestínčana, ktorého usmrtil šrapnel z rakety v meste Jericho na okupovanom Západnom brehu Jordánu, informovali miestne úrady. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V Izraeli dosiaľ hlásili miestni zdravotníci len dvoch zranených, ktorých v Tel Avive ľahko poranili šrapnely. Niekoľko ďalších osôb ošetrili pre ľahké poranenia, ktoré utrpeli pri páde počas úteku do úkrytu. Niektorým iným zase útok vyvolal úzkostný stav.



Izraelská armáda medzičasom podľa denníka Times of Israel oznámila, že zachytila veľký počet z dovedna 180 balistických rakiet, ktoré v utorok odpálil Irán na Izrael. Svoju protivzdušnú obranu označila za "účinnú" a dodala, že na obrane Izraela sa podieľali aj Spojené štáty.



Izraelu pomohli ako s detegovaním hrozby zo strany Iránu, tak aj so zneškodnením niekoľkých rakiet. Izraelská armáda ďalej spresnila, že došlo k "izolovaným" dopadom, respektíve zásahom, v strednej a južnej časti Izraela.



Izraelská armáda tiež uviedla, že pri útoku nebola nijako poškodená "spôsobilosť" izraelského vojenského letectva, samotných lietadiel či protivzdušnej obrany ani riadenia letovej prevádzky, ktoré fungujú normálne.