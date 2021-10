Srbi nechcú pustiť do krajiny kosovských boxerov

Belehrad 24. októbra (TASR) - Kosovskí boxeri sa ani na druhý pokus nedostali do Srbska, kde by sa mali predstaviť na majstrovstvách sveta. Šampionát sa uskutoční v Belehrade a štartuje začiatkom nadchádzajúceho týždňa.



Kosovský olympijský výbor v sobotu večer na facebooku uverejnil príspevok s fotografiami svojich boxerov, ktorých nepustili do Srbska. Pokúsili sa o to už druhýkrát, pretože najskôr ich z hraníc otočili za to, že mali na oblečení kosovské symboly. V sobotu večer prišli na hranice bez symbolov, ale aj tak sa museli vrátiť do Prištiny.



Kosovo je bývalou časťou Srbska, v roku 2008 jednostranne vyhlásilo samostatnosť. Vo svete uznáva Kosovo približne 100 krajín, ale Srbsko ho stále považuje za svoju súčasť. Kosovo je členom Medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA) od roku 2014. Vedenie strešnej organizácie v stanovisku uviedlo, že očakáva rovnaký prístup ku kosovskej delegácii ako k ostatným členským krajinám.



"AIBA je v kontakte s organizátorom majstrovstiev sveta, Srbskou boxerskou federáciou a snažíme sa vyriešiť situáciu," uvádza sa v stanovisku AIBA.



Podľa kosovských médií napísali v sobotu večer kosovská ministerka zahraničia Donika Gërvallová-Schwarzová a minister športu Hajrullah Ceku srbskému ministrovi športu Vanjovi Udovičičovi list. Dôrazne v ňom odsudzujú srbský postup, ktorý označujú za "nespravodlivý a politicky ovplyvnený". Srbsko vyzvali, aby umožnilo kosovským športovcom súťažiť na MS. Informovala agentúra DPA.