Srbi odovzdali v rámci amnestie už 13.500 strelných zbraní

Belehrad 14. mája (TASR) - Obyvatelia Srbska odovzdali už približne 13.500 nelegálne držaných, ale aj registrovaných strelných zbraní. Urobili tak v rámci zbraňovej amnestie vyhlásenej po dvoch nedávnych prípadoch masovej streľby, ktoré vyvolali rozsiahle pobúrenie srbskej verejnosti. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Mnohé z odovzdaných zbraní srbské úrady verejne vystavili pri meste Smeredevo, ktoré leží približne 50 kilometrov južne od metropoly Belehrad. "Výstavu" si v nedeľu prišiel osobne pozrieť aj srbský prezident Aleksandar Vučič v sprievode popredných policajných činiteľov.



Srbské úrady vyhlásili zbraňovú amnestiu po tom, čo začiatkom mája pri dvoch masových streľbách zomrelo 17 a zranených bolo 21 ľudí vrátane detí. Úrady preto umožnili občanom beztrestne odovzdať do 8. júna neregistrované zbrane. Ak tak neurobia, hrozia im väzenské tresty.



Dosiaľ obyvatelia odovzdali úradom približne 13.500 zbraní, medzi ktorými sú aj ručné granáty, automatické pušky a protitankové strely. Podľa Vučiča približne polovicu z uvedeného počtu tvoria nelegálne držané zbrane, zatiaľ čo zvyšok predstavujú zbrane oficiálne registrované, ktoré sa občania aj tak rozhodli odovzdať. Zozbierané zbrane budú zaslané do zbrojárskych podnikov a potenciálne využité pre potreby srbských ozbrojených síl.



"Po 8. júni bude štát uplatňovať represívne opatrenia a veľmi prísne tresty," pohrozil prezident tým, ktorý by sa rozhodli nelegálne zbrane neodovzdať.



Odhaduje sa, že Srbsko patrí v rámci Európy medzi krajiny, kde vlastní zbraň najviac ľudí. Podľa projektu Small Arms Survey patrí dokonca medzi krajiny s najvyšším počtom držiteľov zbraní na svete; na každých 100 civilistov pripadá viac ako 39 strelných zbraní. Časť z nich je dedičstvom vojen na Balkáne v 90. rokoch minulého storočia.



Po masových streľbách bolo v Srbsku prijatých viacero opatrení vrátane zákazu vydávania nových zbraňových licencií, prísnejších kontrol držiteľov zbraní a strelníc či trestov za nelegálnu držbu zbrane.



Prvá masová streľba sa odohrala 3. mája na základnej škole v Belehrade. Trinásťročný útočník otcovou zbraňou zastrelil školského strážnika a osem spolužiakov. Išlo o vôbec prvú streľbu na škole v Srbsku. O deň neskôr 21-ročný strelec v dvoch dedinách pri meste Mladenovac zabil osem ľudí a zranil ďalších 14.