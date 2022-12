Srbi odstraňujú cestné barikády, aby zmiernili napätie v Kosove

Na snímke kosovskí policajti zastavujú automobil na zatvorenom hraničnom priechode Merdare medzi Kosovom a Srbskom v stredu 28. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Belehrad 29. decembra (TASR) - Cestné barikády neďaleko hlavného hraničného priechodu medzi Kosovom a Srbskom začali vo štvrtok odstraňovať, informovala srbská verejnoprávna televízia RTS. Dodala, že tento krok otvára cestu k zmierneniu vyostreného napätia v tomto nepokojnom regióne. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.Osobné autá a kamióny vo štvrtok čakali v rade pred hraničným priechodom zo srbskej strany, kde bola umiestnená cestná barikáda, uviedla RTS. Kosovská polícia však potvrdila, že priechod je oficiálne znovu otvorený.Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu neskoro večer oznámil, že barikády budú odstránené. Reagoval tým na výzvy Washingtonu a Bruselu, aby obe strany sporu urobili kroky na uvoľnenie napätia – je totiž jedným z najhorších za posledné roky na severe Kosova.povedal Vučič v stredu večer na stretnutí so zástupcami kosovských Srbov neďaleko hranice. Kosovskí Srbi, ktorí už 19 dní blokovali cesty na severe Kosova, súhlasili s tým, že od štvrtkového rána začnú odstraňovať barikády.Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, po krvavej vojne z konca 90. rokov 20. storočia. Belehrad však odmieta Kosovo uznať a povzbudzuje 120.000 etnických Srbov žijúcich v Kosove, aby neuznávali autoritu Prištiny. Na severe Kosova tvoria Srbi väčšinu.Kosovskí Srbi začali pred troma týždňami blokovať prístupové cesty ku kosovsko-srbským hraniciam. Najskôr zatarasili dva a v stredu aj tretí a zároveň najväčší hraničný priechod. Protestovali tak proti zatknutiu bývalého srbského policajta z Kosova, ktorého však v stredu kosovské orgány premiestnili do domáceho väzenia.Srbsko pre napätie v regióne uviedlo v pondelok svoju armádu do stavu najvyššej pohotovosti.Prepustenie zmieneného policajta Dejana Pantiča, o ktorom rozhodol súd v kosovskej Prištine na žiadosť prokuratúry, rozhorčilo predstaviteľov kosovskej vlády vrátane premiéra Albina Kurtiho a ministerky spravodlivosti Albuleny Haxhiuovej.Pantiča zadržali 10. decembra za "terorizmus" po tom, ako údajne počas demonštrácie napadol kosovského policajta. Na jeho prepustenie vyzýval aj srbský prezident Vučič.Napätie na severe Kosova sa vyostrovalo už v novembri v dôsledku dlhého sporu týkajúceho sa evidenčných čísiel vozidiel. Priština sa pokúšala zaviesť do praxe legislatívu, ktorá zakazovala Srbom žijúcim v Kosove používať srbské evidenčné čísla. Od opatrenia napokon upustila.