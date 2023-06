Srbi pohrozili intervenciou v Kosove, chcú ochranu tamojších Srbov

Belehrad 23. júna (TASR) – Srbsko v piatok zopakovalo hrozbu vojenskej intervencie v Kosove, ak tamojšie mierové sily pod vedením NATO nebudú chrániť menšinových Srbov pred postupom vlády v Prištine. TASR informácie prevzala od agentúry AP.



Náčelník srbského generálneho štábu Milan Mojsilovič v krátkom televíznom vystúpení povedal, že kosovskí Srbi už nemôžu "tolerovať teror" kosovskej vlády. Srbská armáda je podľa neho pripravená plniť si úlohy v súlade so srbskou ústavou a nariadeniami prezidenta Aleksandra Vučiča.



Srbsko uviedlo svojich vojakov na hranici s Kosovom do najvyššej pohotovosti počas série nedávnych zrážok, do ktorých sa na severe Kosova dostali protestujúci Srbi s políciou i mierovými silami KFOR. NATO poslalo do oblasti posily.



Ozbrojená intervencia Srbska v Kosove by znamenala priamu zrážku s približne 4000 vojakmi NATO, ktorí tam v súčasnosti pôsobia.



"Na základe faktov som veliteľa KFOR informoval, že žiadame naliehavé opatrenia na ochranu srbských obyvateľov," uviedol Mojsilovič v piatkovom vyhlásení. "Je to naša žiadosť voči KFOR a ďalším medzinárodným organizáciám."



Lídri Srbska a Kosova boli vo štvrtok v Bruseli, kam ich na krízové rokovania pozvala EÚ v čase obáv z návratu k otvorenému konfliktu. Pokrok pri riešení rastúceho napätia nedosiahli.



Srbsko aj Kosovo sa usilujú o členstvo v EÚ, na čo potrebujú normalizovať svoje vzťahy.



Objavujú sa aj obavy, že Rusko ako spojenec Srbska by mohlo podnietiť ďalší ozbrojený konflikt v Európe, aby aspoň sčasti odviedlo medzinárodnú pozornosť od svojej vojny proti Ukrajine, dopĺňa AP.