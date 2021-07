Srbi pre tresty za popieranie genocídy zablokujú centrálne inštitúcie

Sarajevo 27. júla (TASR) - Bosnianskosrbskí predstavitelia oznámili bojkot všetkých významných centrálnych inštitúcií krajiny na protest proti rozhodnutiu vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu, podľa ktorého bude popieranie genocídy v krajine trestné. Bojkot sa začína v utorok, informuje agentúra AFP.



Oznámil to jeden z opozičných lídrov v Republike srbskej (RS) Branislav Borenovič na tlačovej konferencii. Týmto bojkotom budú centrálne bosnianske inštitúcie vlastne zablokované.



Borenovič vyhlásil, že od utorka sa srbskí politickí predstavitelia "už nebudú podieľať na fungovaní spoločných inštitúcií v Bosne a Hercegovine a nebudú robiť nijaké rozhodnutia dovtedy, kým táto otázka nebude vyriešená".



Srbskí predstavitelia budú podľa neho bojkotovať spoločné trojčlenné predsedníctvo krajiny, parlament i vládu. Fungovanie centrálnych inštitúcií v Bosne závisí na súhlase všetkých troch etník v krajine.



Od skončenia bosnianskej občianskej vojny v polovici 90. rokov je Bosna rozdelená na dve entity - bosnianskosrbskú a moslimsko-chorvátsku. Vojna si vyžiadala zhruba 100.000 obetí.



Odchádzajúci vysoký predstaviteľ OSN v Bosne, rakúsky diplomat Valentin Inzko, využil minulý týždeň svoje právomoci a zakázal v krajine popieranie genocídy. Tento krok sa všeobecne dáva do súvislosti s masakrou v Srebrenici.



Inzko pridal niekoľko doplňujúcich návrhov do bosnianskeho trestného zákonníka. Každému, kto odteraz bude "verejne schvaľovať, popierať, hrubo podceňovať alebo pokúšať sa ospravedlniť zločin genocídy, zločin proti ľudskosti a vojnový zločin", hrozí trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do piatich rokov.



Predpokladá sa, že tento krok sa vzťahuje na masakru v bosnianskej enkláve Srebrenica z roku 1995, ktorú označil za genocídu vo viacerých verdiktoch aj Medzinárodný súdny dvor (ICJ) či Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Srbskí predstavitelia v Bosne a Srbsku napriek tomu zvyčajne neoznačujú srebrenickú masakru za genocídu, ale za "veľký zločin", pripomína AFP.