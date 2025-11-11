< sekcia Zahraničie
Srbi protestujú proti premene armádneho areálu
Niektorí opoziční poslanci tvrdia, že prijatý zákon je protiústavný. Vládna väčšina ho však schválila bez pripomienok a označila za dôležitý pre udržiavanie dobrých vzťahov s USA.
Autor TASR
Belehrad 11. novembra (TASR) - Tisíce ľudí sa v utorok zišli v Belehrade pri bývalom sídle juhoslovanskej armády, aby protestovali proti novému zákonu, ktorý umožňuje urýchliť jeho premenu na luxusný komplex investičnej spoločnosti založenej zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.
Ako uviedla agentúra Reuters, z ktorej čerpala TASR, toto zhromaždenie sa zaradilo do série protestov, ktoré sa v Srbsku konajú už viac ako rok a sú namierené proti vláde prezidenta Aleksandara Vučiča. Ich bezprostredným impulzom bola vlaňajšia tragédia v Novom Sade, kde po zrútení betónovej nadstavby nad vchodom do železničnej stanice zahynulo 16 ľudí.
Daný zákon prijal srbský parlament minulý piatok (7. novembra). Vďaka nemu sa zrýchlia administratívne postupy pre spoločnosť Affinity Global Development, ktorá patrí Kushnerovi a má v areáli bývalého vojenského veliteľstva vybudovať hotel, byty, obchody a kancelárie.
Niektorí opoziční poslanci tvrdia, že prijatý zákon je protiústavný. Vládna väčšina ho však schválila bez pripomienok a označila za dôležitý pre udržiavanie dobrých vzťahov s USA.
Mnohí obyvatelia Belehradu pritom vnímajú armádnu budovu, poškodenú počas bombardovania alianciou NATO v roku 1999, ako symbol obetí konfliktu a významnú pamiatku juhoslovanskej modernej architektúry.
Podľa demonštrantov sa schválený zákon snaží „zavďačiť Trumpovi a získať si jeho priazeň“, čo by vraj následne mohlo viesť k zrušeniu sankcií voči spoločnosti Naftna industrija Srbije (NIS), jedinej srbskej rafinérii vo vlastníctve Ruska, na ktorú sa vzťahujú sankcie USA.
Kushnerom založená súkromná investičná firma Affinity Partners získala v roku 2022 od srbskej vlády bezodplatný 99-ročný prenájom pozemku určeného na výstavbu spomínaného hotelového komplexu v Belehrade.
Jedným z partnerov spoločnosti Affinity v tomto projekte je Eagle Hills zo Spojených arabských emirátov, ktorá bola spojená s prestavbou veľkej časti belehradského nábrežia – projektom, ktorý v roku 2016 vyvolal verejné pobúrenie.
Ako uviedla agentúra Reuters, z ktorej čerpala TASR, toto zhromaždenie sa zaradilo do série protestov, ktoré sa v Srbsku konajú už viac ako rok a sú namierené proti vláde prezidenta Aleksandara Vučiča. Ich bezprostredným impulzom bola vlaňajšia tragédia v Novom Sade, kde po zrútení betónovej nadstavby nad vchodom do železničnej stanice zahynulo 16 ľudí.
Daný zákon prijal srbský parlament minulý piatok (7. novembra). Vďaka nemu sa zrýchlia administratívne postupy pre spoločnosť Affinity Global Development, ktorá patrí Kushnerovi a má v areáli bývalého vojenského veliteľstva vybudovať hotel, byty, obchody a kancelárie.
Niektorí opoziční poslanci tvrdia, že prijatý zákon je protiústavný. Vládna väčšina ho však schválila bez pripomienok a označila za dôležitý pre udržiavanie dobrých vzťahov s USA.
Mnohí obyvatelia Belehradu pritom vnímajú armádnu budovu, poškodenú počas bombardovania alianciou NATO v roku 1999, ako symbol obetí konfliktu a významnú pamiatku juhoslovanskej modernej architektúry.
Podľa demonštrantov sa schválený zákon snaží „zavďačiť Trumpovi a získať si jeho priazeň“, čo by vraj následne mohlo viesť k zrušeniu sankcií voči spoločnosti Naftna industrija Srbije (NIS), jedinej srbskej rafinérii vo vlastníctve Ruska, na ktorú sa vzťahujú sankcie USA.
Kushnerom založená súkromná investičná firma Affinity Partners získala v roku 2022 od srbskej vlády bezodplatný 99-ročný prenájom pozemku určeného na výstavbu spomínaného hotelového komplexu v Belehrade.
Jedným z partnerov spoločnosti Affinity v tomto projekte je Eagle Hills zo Spojených arabských emirátov, ktorá bola spojená s prestavbou veľkej časti belehradského nábrežia – projektom, ktorý v roku 2016 vyvolal verejné pobúrenie.