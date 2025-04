Srbi protestujúci proti vláde dorazili na bicykloch do Štrasburgu

Štrasburg 16. apríla (TASR) - Srbskí univerzitní študenti, ktorí protest proti vláde v Belehrade vyjadrujú jazdou bicyklom naprieč Európou, v utorok dorazili do svojej cieľovej destinácie, francúzskeho Štrasburgu. V rámci svojho protestu prešli viac ako 1300 kilometrov. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Približne 80 študentov, ktorí sa pred 13 dňami vydali na bicykloch do Štrasburgu, chcú týmto krokom upriamiť pozornosť EÚ na niekoľkomesačné protesty srbských občanov proti korupcii vo svojej krajine.



Denne prešli na bicykloch 100 až 150 kilometrov cez Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Nemecko a Francúzsko. V Štrasburgu ich na červenom koberci privítali Srbi žijúci v zahraničí a ďalší študenti.



„Myslím si, že táto protestná akcia je úspešná,“ povedal jeden z cyklistov v priamom prenose televízie N1 zo Štrasburgu. „Myslím, že sme prebudili Európu,“ dodal.



V Srbsku od novembra pokračujú protivládne protesty vedené študentmi. Sú reakciou na zrútenie betónovej nadstavby nad vchodom do zrekonštruovanej železničnej stanice v meste Nový Sad. Pri tragédii z 1. novembra 2024 zahynulo 16 ľudí, väčšinou študentov.



Časť srbskej verejnosti tragédiu spája s korupciou, ktorá v krajine podľa nich ovplyvňuje každodenný život, činnosť vládnych inštitúcií i realizáciu stavieb. Pod tlakom protestov už odstúpilo viacero srbských predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča.



Podľa AP bola reakcia Európskej únie na protesty vlažná a jej predstavitelia sa zdržali kritiky srbskej vlády. Na nedostatočnú reakciu upozorňujú aj protestujúci študenti a viacerí necítia dostatočnú podporu. V Štrasburgu plánujú navštíviť Európsky parlament aj Radu Európy.