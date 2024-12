Srbi si 15 minútami ticha uctili obete z Nového Sadu

Belehrad 13. decembra (TASR) - Obyvatelia Srbska si v piatok 15 minútami ticha uctili pamiatku obetí novembrovej tragédie na železničnej stanici v Novom Sade, kde si zrútenie výčnelka strechy vyžiadalo 15 obetí. Zároveň pokračovali protesty proti tamojšej vláde. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Protestné dopravné blokády sa konali v piatok na najmenej 12 miestach po celej krajine. Niektorí demonštranti mali na rukách červené gumené rukavice, čím chceli naznačiť, že srbské orgány majú na rukách krv obetí tragédie.



Podľa srbských médií do demonštrantov blokujúcich cestu v Novom Sade vrazilo auto. Podobný incident sa stal už minulý týždeň v Belehrade.



Do protestov sa zapojili aj srbskí poľnohospodári a v piatok zablokovali traktormi cestu v strednom Srbsku. Herecké združenie v krajine oznámilo organizovanie každodenných protestov pred divadlami.



Dopravné blokády sa od dňa tragédie 1. novembra konajú každý piatok o 11.52 h, teda presne v čase pádu betónového baldachýna z budovy železnice.



V stredu sa pred budovou štátnej televízie RTS v Belehrade konalo hlučné zhromaždenie tisícok ľudí, najmä študentov. Demonštráciu zorganizovali pre údajnú provládnu redakčnú politiku v televízii. RTS totiž odvysielala vyhlásenie srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, v ktorom obvinil srbských vysokoškolákov zo získavania peňazí na protesty zo západných krajín s cieľom zvrhnúť jeho vládu. Študenti tieto tvrdenia popreli.



Vučičova vláda vyhovela jednej požiadavke protestujúcich študentov a vo štvrtok zverejnila približne 130 dokumentov týkajúcich sa rekonštrukcie budovy železničnej stanice.



Srbské orgány v prípade zadržali 13 ľudí vrátane exministra výstavby Gorana Vesiča, no toho neskôr prepustili. Demonštranti sa však obávajú, že vinníci nebudú riadne potrestaní, keďže ako uvádzajú, polícia aj súdnictvo sú pod kontrolou vládnucej strany.



Stanica v Novom Sade bola len nedávno zrekonštruovaná. Podľa mnohých Srbov zrútenie strechy zapríčinila nedbalá robota stavebných firiem súvisiaca aj s korupciou v krajine.